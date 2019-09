Erste Rückmeldungen: Verhaltenes Kundeninteresse am iPhone 11

Wenig Nachfrage bei Mobilfunkanbietern

Lieferzeiten im Apple Online Store

Seit den Morgenstunden bieten die namhaften Mobilfunkanbieter bereits die Möglichkeit, eines der neuen iPhones vorzubestellen (Telekom: ). Apple ist seit 14 Uhr mit von der Partie und schaltete die Bestellseiten wie angekündigt pünktlich um diese Uhrzeit scharf. Wie schon in den vergangenen Jahren haben wir aus Kreisen der großen Mobilfunkanbieter Hinweise darauf erhalten, wie das Kundeninteresse derzeit aussieht. Dies trifft natürlich nur auf solche Nutzer zu, die ihre neues iPhone im Rahmen einer Vertragsverlängerung bzw. eines Neuvertrages erwerben. Von Apple selbst gibt es keinerlei Daten, wie oft der Kaufen-Button in diesen Stunden Bestellungen auslöst. Seit Jahren verzichtet Apple (zwangsläufig) schon auf die anfangs immer verschickte Pressemitteilung, in der neue Rekorde gefeiert werden.Von besagten Mobilfunkern heißt es, die Nachfrage sei derzeit sehr verhalten. Während bei der Markteinführung des iPhone Xs aller Preisdiskussionen zum Trotz viele Nutzer direkt ein iPhone bestellten, sieht es in diesem Jahr bislang anders aus. Weder iPhone 11, noch iPhone 11 Pro, noch iPhone 11 Pro Max finden reißenden Absatz und es sieht so aus, als ob daher erst einmal keine signifikanten Lieferverzögerungen zu erwarten sind. Die reservierten Kontingente, welche den Mobilfunkanbietern zustehen, reichen den Rückmeldungen zufolge wohl zur Abdeckung aus. Lediglich einzelne Konfigurationen werden etwas knapper.Ein Blick auf Apples eigene Stores zeigt, dass die Lieferzeiten nur geringfügig steigen. Alle Konfigurationen des iPhone 11 sind noch immer sofort (also ab kommendem Freitag) zu haben, beim iPhone 11 Pro muss eine weitere Woche für die Varianten mit 256 GB und 512 GB Speicherkapazität aufgewendet werden. Anders sieht es beim iPhone 11 Pro Max aus: Die erste Charge des teuersten Modells scheint ausverkauft zu sein, Bestellungen führt Apple erst wieder in der ersten oder zweiten Oktoberwoche aus.