iPhone 11 und 11 Pro: Vorbestellung nun im Apple Store möglich (Aktualisierung: Lieferzeiten steigen)

iPhone 11

Speichergröße Preis iPhone 11 iPhone XR iPhone 8 iPhone 8 Plus 64 GB 799€ 699€ 529 € 649€ 128 GB 849€ 799€ 579€ 699€ 256 GB 969€ - - -

iPhone 11 Pro und 11 Pro Max

Speichergröße Preis iPhone 11 Pro Preis iPhone 11 Pro Max 64 GB 1149 € 1249 € 256 GB 1319 € 1419 € 512 GB 1549 € 1649 €

Aktualisierung 14:27

Soeben ist der Apple Store wieder wie angekündigt ans Netz gegangen und die neuen iPhone-Modelle können direkt bei Apple vorbestellt werden. Apple präsentierte die drei neuen Smartphones auf dem "By Innovation Only"-Event am vergangenen Dienstag – ausgeliefert werden die Geräte am kommenden Freitag. Noch ist nicht klar, wie die Liefersituation der neuen Modelle aussieht und wie viele Geräte für Deutschland, Österreich und die Schweiz zum Starttermin zur Verfügung stehen. Mobilfunkanbieter wie die Telekom nehmen schon seit Stunden Bestellungen entgehen: (Store: Beim iPhone 11 handelt es sich um den Nachfolger des iPhone XR. Das neue Modell kommt mit einem schnelleren Prozessor wie auch erstmals mit einer Dual-Kamera daher – setzt aber statt OLED-Displays auf einen LCD-Bildschirm. Die Displaygröße liegt mit 6,1" zwischen dem iPhone 11 Pro (5,8") und dem iPhone 11 Pro Max (6,5"). Das iPhone 11 steht in folgenden Farben zum Kauf bereit: Schwarz, Grün, Gelb, Violett, Rot (als PRODUCT RED) und Weiß.Ebenfalls weiterhin im Programm geblieben ist das iPhone XR, das iPhone 8 und 8 Plus. Hier eine Übersicht zu den aufgerufenen Preisen der Modelle:(Store: Die Nachfolge des iPhone XS und XS Max tritt das iPhone 11 Pro und 11 Pro Max an – die Displaygrößen bleiben mit 5,8" bzw. 6,5" im Vergleich zu den Vorgängern identisch. Auf der Rückseite der neuen Modelle findet sich nun aber eine Dreifach-Kamera wieder. Wie auch das iPhone 11 setzt das Pro den neuen A13-Prozessor ein, welcher laut Apple etwa 20 Prozent schneller als der Vorgänger ist. Als Display kommt wie schon bei den Vorgängermodellen ein OLED-Bildschirm zum Einsatz. Der Vorteil dieser Technologie ist, dass keine ständig aktive Hintergrundbeleuchtung benötigt wird und daher einzelne Pixel komplett ausgeschaltet werden können – somit ist bei einem schwarzen Hintergrund das Display wirklich schwarz. Die neuen Modelle stehen in Gold, Space-Grau, Silber und in der neuen Farbe Nacht-Grün zum Kauf bereit.Apple nahm die XS-Modelle aus dem Programm, so dass bei den höherpreisigen Modellen nur noch die aktuelle Generation direkt von Apple erworben werden kann:: Die meisten Gerätevarianten des iPhone 11 Pro sind bereits vergriffen und nicht mehr zum 20. September lieferbar. Ein iPhone 11 Pro Max ist nun nur noch zum 30. September bis 8. Oktober lieferbar. Das iPhone 11 hingegen ist noch in allen Gehäusefarben zum Starttermin lieferbar.