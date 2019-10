Erinnerung: Ältere iOS-Geräte aktualisieren, um weiterhin GPS nutzen zu können

Aktualisierungen für ältere Geräte

Im GPS-Signal wird die Zahl der aktuellen Woche übertragen – hierfür wurde eine Zahl gewählt, welche 1024 unterschiedliche Werte annehmen kann. Dies reicht für knapp 20 Jahre – doch dann beginnt die Zählung wieder bei 0. Das erste Mal kam es 1999 zu diesem "Zahlenüberlauf" – damals gab es noch recht wenige Endanwendergeräte mit eingebautem GPS und somit kam es nur vereinzelt zu Problemen. Doch heutzutage sind GPS-Empfänger omnipräsent – und beim diesjährigen " Rollover " in der Nacht vom 6. zum 6. April kam es tatsächlich zu vielen Problemen bei Smartphones, Autos und sogar bei Flugzeugen.Auch Apple-Geräte sind von diesem Problem betroffen, doch zu einem anderen Zeitpunkt. In der Nacht vom 6. zum 7. April fand dieses Jahr der Zahlenüberlauf statt – doch Apple-Geräte sind aufgrund der Implementierung erst am 3. November von Problemen betroffen.Apple hat deswegen Updates für diverse ältere Apple-Geräte herausgebracht. Für das iPhone 5 und das iPad der 4. Generation mit GPS steht iOS 10.3.4 zum Download bereit, welches den Fehler ausmerzt und einen verlässlichen GPS-Empfang gewährleistet. Für das iPhone 4s, das iPad mini der ersten Generation, das iPad 2 und das iPad der dritten Generation steht mit iOS 9.3.6 ebenfalls ein Fix bereit. Das Update wird nur auf Geräten angeboten, welche über einen GPS-Empfänger verfügen.iOS 9.3.6 und 10.13.4 lassen sich wie gewohnt über die Software-Aktualisierung auf den Geräten selbst herunterladen und installieren. Für noch ältere Geräte wie das iPhone 3G oder 3GS stellt Apple keine Aktualisierungen mehr bereit – noch ist unklar, wie sich diese Geräte am 3. November verhalten werden. Neuere Geräte benötigen keine Aktualisierung – dort behob Apple bereits den Fehler.