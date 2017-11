Erfolg fürs iPad: Bessere Verkaufszahlen trotz Tablet-Abschwung

Viel Geld ins iPad gesteckt

Absatz-Plus in schrumpfendem Markt

Vorsprung vor Konkurrenz wächst

Das iPad war in den letzten Jahren das Sorgenkind aus dem Hause Cupertino. Als sich bei anderen Sparten wie iPhone oder Diensten Rekord an Rekord reihte, ging dem Tablet seit 2013 zunehmend die Puste aus. In fast jedem Quartalsbericht mussten Rückgänge vermeldet werden; die Geschichte erinnerte stark an die des iPods, der vom einstigen Umsatztreiber Apples inzwischen zu einem besseren Zubehörartikel absackte.Doch Apple investierte noch einmal kräftig in das iPad, sowohl technologisch als auch im Marketing. Heutzutage kann man ein einfaches iPad bereits ab 399 Euro bei Apple direkt beziehen und das iPad Pro will mit speziellen Features für Kreative überzeugen, vom Apple Pencil über ProMotion bis zum Hochleistungs-Chipsatz. Das Update auf iOS 11 setzt einen speziellen Fokus auf dezidierte iPad-Features.All das scheint sich ausgezahlt zu haben, denn erstmals seit Langem ging es in den jüngsten Quartalszahlen deutlich nach oben (10,3 Millionen abgesetzte Geräte gegenüber 9,3 Millionen im Vorjahresquartal). Die Bedeutung dieses Zuwachses erscheint umso größer, wenn man diese Zahlen im Kontext des Gesamtmarktes sieht, den IDC nun zusammengestellt hat. Den Ergebnissen der Studie zufolge ist der Gesamtabsatz der Branche nämlich einmal mehr um 5,4 Prozent zurückgegangen und erreichte im Zeitraum Juli bis September 2017 nur noch 40 Millionen Geräte. Apples Anteil daran macht ziemlich genau ein Viertel aus (25,8 %; Q3 2016: 21,9 %).Im Gegensatz zur Smartphone-Branche ist Apple also nicht nur bei Umsatz und Gewinn, sondern sogar bei den absoluten Verkaufszahlen Klassenbester. Der Abstand zum Zweitplatzierten Samsung wuchs sogar, denn die Koreaner sackten von 6,5 Millionen auf 6 Millionen abgesetzte Geräte ab. Der Marktanteil sank dabei wegen des schrumpfenden Gesamtmarktes nur mäßig von 15,4 auf 15 Prozent. Amazon auf Platz 3 gehört ebenso wie Apple zu den Gewinnern und konnte Absatz und Marktanteil auf 4,4 Millionen Geräte, bzw. 10,9 Prozent steigern. Es folgen Huawei und Lenovo mit leichten Zugewinnen. Der Anteil aller anderen Hersteller ging kräftig zurück von zuletzt 18,1 Millionen Verkäufen (42,8 % Marktanteil) auf 13,3 Millionen (33,3 % Marktanteil).