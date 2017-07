Engpässe bei iPhone-8-Produktion: Apple greift strapazierten Zulieferern unter die Arme

Ausstieg eines Zulieferers sorgt für Probleme

Apple greift ein

Geburtstags-iPhone

Es wird immer deutlicher, dass der anvisierte Herbststart beim diesjährigen iPhone nach wie vor ein ambitioniertes Ziel für Apple darstellt. Nicht nur gibt es Berichten zufolge noch Probleme bei der Implementierung des kabellosen Ladens und Unklarheiten bei dem Verbleib des Fingerabdrucksensors Touch ID, auch bei diversen Zulieferern laufen die Produktionsanlagen bereits auf Überlastung. Vom Engpass bei der Herstellung der OLED-Displays war schon des Öfteren die Rede, nun gibt es offensichtlich auch Schwierigkeiten bei den Leiterplatten.Dem Korea Herald zufolge plant Apple nämlich beim Jubiläums-iPhone auf »starr-flexible« Leiterplatten, sogenannte RFCB (rigid flexible printed circuit boards), umzusteigen. Diese seien in der Herstellung deutlich anspruchsvoller als übliche starre oder flexible Leiterplatten. Eine der drei damit beauftragten Zulieferfirmen hat sich jetzt überraschend aus dem Auftrag zurückgezogen und die beiden verbleibenden Unternehmen Interflex und Youngpoong Electronics haben nicht die notwendigen Ressourcen, dies in ausreichender Zahl auszugleichen.Deswegen springt Apple selbst den beiden koreanischen Firmen jetzt mit einer Investition zur Seite und stattet sie mit zusätzlicher Ausrüstung für die Produktion von RFCB aus. Die Anlagen im Wert von mehreren Zehnmillionen US-Dollar wurden von Apple gekauft und an die beiden Unternehmen weiter verpachtet. Apple hofft so auf einen Output von 100 Millionen Leiterplatten in diesem Jahr. Um ihn in den Folgejahren noch vergrößern zu können, ist Cupertino dennoch weiter auf der Suche nach einem neuen dritten Zulieferer.In diesem Jahr feiert Apple den zehnten Geburtstag des ikonischen Smartphones. Deswegen ist übereinstimmenden Berichten zufolge neben einer evolutionären Iteration des bisherigen iPhones unter den Namen 7s und 7s Plus auch ein völlig neugestaltetes iPhone 8 als Jubiläums-iPhone geplant. Diese zeichne sich durch ein Gehäuse aus Glas und Edelstahl, ein randloses OLED-Display, kabelloses Laden und eine Kamera mit 3D-Sensor aus.Weiterführende Links: