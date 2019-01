Einkünfte des Apple-Führungspersonals: Wie sich der 2018er Verdienst von Tim Cook zusammensetzt

Was Luca Maestri und Angela Ahrendts erhielten

Durchschnittsverdienst der Mitarbeiter

Steigender Umsatz

Apple hat im Proxy-Statement an die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC (United States Securities and Exchange Commission) die letztjährigen Einkünfte des Führungspersonals offengelegt. Firmenchef Tim Cook erhielt demnach mit 15,68 Millionen US-Dollar rund drei Millionen US-Dollar mehr als im Jahr 2017.Der 2018er Betrag setzt sich zusammen aus Gehalt (3 Millionen US-Dollar), Bonuszahlungen (12 Millionen US-Dollar) und „sonstige Vergütungen“ (682.000 US-Dollar). Cook erhielt zusätzlich Apple-Aktien im Wert von 121 Millionen US-Dollar.Apples Chief Financial Officer (CFO) Luca Maestri bekam dem Dokument zufolge im letzten Jahr 26,5 Millionen US-Dollar (zusammengerechnet aus Gehalt, Boni und Aktien). Einzelhandels-Chefin Angela Ahrendts erzielte ebenfalls Einnahmen in Höhe von 26,5 Millionen US-Dollar.Apple veröffentlichte außer den Zahlungen an die Führungsriege auch eine Reihe zusätzlicher interessanter Fakten zum Wirtschaftsjahr 2018. Demnach lag der Durchschnittsverdienst der Apple-Mitarbeiter bei 55.426 US-Dollar. Der wesentlich geringere Wert im Vergleich zur Führungsriege ergibt sich daraus, dass viele Angestellte nicht auf höherer Ebene beziehungsweise im Management tätig sind, sondern im Einzelhandel (zum Beispiel in Apple Stores).Der Nettoumsatz von Apple war im Geschäftsjahr 2018 mit 265,6 Milliarden US-Dollar um 16 Prozent höher als im Vorjahr. Beim Bruttogewinn steigerte sich das Unternehmen von 61,3 auf 70,9 Milliarden US-Dollar. Zudem nutzen inzwischen mehr als 330 Millionen Anwender einen von Apples kostenpflichtigen Abodiensten (+ 50 Prozent).