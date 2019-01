Weihnachtsquartal: Apple muss Umsatzerwartungen nach unten korrigieren

Anscheinend ist dieses Jahr an den Gerüchten um schwache iPhone-Verkäufe etwas dran: Apple hat soeben ein Statement von Tim Cook veröffentlicht, indem dieser die Umsatzerwartungen für das gerade laufende Quartal nach unten korrigieren muss. Apple gab Anfang November 2018 bekannt, dass das Unternehmen für das wichtige Weihnachtsquartal einen Umsatz zwischen 89 und 93 Milliarden Dollar erwarte.In dem Statement teilt Cook mit, dass Apple nun einen Umsatz von etwa 84 Milliarden Dollar erwarte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal würde dies bedeuten, dass Apple 4,3 Milliarden Dollar weniger Umsatz erwirtschaftete – im Weihnachtsgeschäft 2017 auf 2018 generierte der Konzern einen Umsatz von 88,3 Milliarden Dollar.Apple gibt in dem schreiben einige Gründe an, warum der Umsatz die Erwartungen verfehlte: Weniger Kunden als erwartet seien auf die neuen iPhone-Modelle umgestiegen – Gründe hierfür seien, dass Mobilfunkunternehmen weniger Subventionen für Handykäufe anbieten. Auch der stärkere US-Dollar hätte zu Preissteigerungen in einigen wichtigen Regionen geführt – aber auch Apples eigenes Batterie-Tausch-Programm im Jahr 2018 hätte dazu geführt, dass Kunden ältere iPhone-Modelle länger als erwartet nutzen.Hauptgrund für die schlechten Umsatz-Zahlen sind aber laut Cook in China zu suchen: Handelsstreitigkeiten und fehlendes Wirtschaftswachstum hätte in China dazu geführt, dass Apple beim iPhone, iPad und Mac deutliche Absatzeinbußen hinnehmen musste. Aber auch das Timing des iPhone XS-, XS- Max und XR-Marktstart hätte zu schlechteren Verkaufszahlen im Jahresvergleich geführt.Ferner hätten Lieferschwierigkeiten bei der Apple Watch Series 4, beim iPad Pro, dem neuen MacBook Air und den Apple AirPods dazu geführt, dass die Verkäufe um Weihnachten nicht die Erwartungen erfüllt hätten, so Cook.In der Mitteilung hebt Cook aber deutlich hervor, dass es ohne den Rückgang in China deutlich besser aussehen würde – die Absatzeinbußen in China seien für den Großteil der Umsatzverluste verantwortlich. Nimmt man den Umsatz von Mac, iPad, Watch, Diensten und Accessoires könne Apple eine Umsatzsteigerung von 19 Prozent ausweisen, so Cook.Genaue Umsatzzahlen für das am 29. Dezember beendete Weihnachtsquartal von Apple wird der Konzern wohl Ende Januar oder Anfang Februar veröffentlichen. Auf der letzten Quartalskonferenz gab Apple bekannt, dass man keine genauen Stückzahlen der einzelnen Produktlinien mehr veröffentlichen wird.