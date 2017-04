Einbruch in Apple Store: Diebe erbeuten Ausstellungsstücke im Wert von 24.000 US-Dollar

Am Dienstag wurde der Apple Store in Corte Madera im US-Bundesstaat Kalifornien überfallen. Dabei handelt es sich um das Geschäft, welches bereits vor einigen Monaten ausgeraubt wurde. Diesmal bestand die Diebesbande aus fünf Personen. Der gesamte Überfall dauerte nur wenige Sekunden, sodass das Sicherheitspersonal keine Chance hatte, die Personen in Gewahrsam zu nehmen.Insgesamt wurden bei der Einbruch 17 iPhones, drei iPads und zwei Computer gestohlen. Da es sich bei den Geräten um Ausstellungsstücke handelt, welche sich automatisch deaktivieren, wenn sie das WLAN des Apple Stores verlassen, werden die Diebe ihre Beute nicht als Gebrauchtwaren weiterverkaufen können, ohne aufzufliegen. So können maximal einzelne Bauteile der Geräte als Ersatzteile weitervermarktet werden.Die Diebe sollen bulgarischer Herkunft gewesen und maximal Anfang 20 sein, so die örtliche Polizei. Nach dem Einbruch flohen die Männer über eine Schnellstraße. Ein erster Einbruch in den Apple Store verlief am 25. November 2016 nach dem exakt selben Muster. Damals erbeuteten die Diebe Waren im Wert zwischen 35.000 US-Dollar und 40.000 US-Dollar.Weiterführende Links: