Ebenfalls vorzubestellen: Apple TV 4K und Apple Watch Series 3

Das Apple TV 4K

Die Apple Watch Series 3

Aktualisierung

Wie bereits gemeldet bieten die großen Mobilfunker schon seit wenigen Stunden die Möglichkeit, das neue iPhone 8 im Rahmen einer Vertragsverlängerung oder eines Neuvertrages zu verlängern (z.B. Telekom , o2 oder Vodafone ). Jetzt hat Apple auch die weiteren Produkte in den Store aufgenommen, die ab Freitag in einer Woche ausgeliefert werden. Auf dem Apple-Event am Dienstag gab es neben dem alles dominierenden iPhone-Thema auch eine neue Generation der Apple Watch sowie die fünfte Generation des Apple TV.(Zum Store: Da Apples Online-Store inzwischen wieder online ist, steht allen interessierten Nutzern die Möglichkeit frei, eine Bestellung aufzugeben. Das Apple TV 4K wird hierzulande für 199 Euro angeboten, in diesem Fall beinhaltet die kleine Streaming-Box 32 GB integrierten Speicher. Wer doppelt so viel Speicher haben möchte, erhält für 20 Euro mehr die Variante mit 64 GB. Die wesentlichen Neuerungen des gerade aktualisierten Apple TV sind Unterstützung für 4K-Auflösung sowie HDR-Video. Weiterhin führt Apple auch noch die vierte Generation des Apple TV im Angebot. Dieses bringt 32 GB Speicher mit und kostet 159 Euro. Wer also kein Interesse an den Funktionen des Apple TV 4K hat, sich dennoch für die Produktreihe interessiert, erhält damit einen 40 Euro günstigeren Einstiegspreis.(Zum Store: Für die Apple Watch Series 3 gilt ebenfalls: Ab heute zu bestellen, ab Freitag in einer Woche zu haben. Die Preise beginnen bei 369 Euro, in diesem Fall erhält man eine Series 3 mit Alugehäuse und Sportarmband. Eine Apple Watch mit rotem Punkt auf der digitalen Krone kostet mindestens 449 Euro - die farbliche Markierung signalisiert, dass die Apple Watch über einen integrierten Mobilfunkchip verfügt und daher auch ohne iPhone Inhalte aus dem Web laden oder Telefongespräche ausführen kann. Die Edelstahl-Variante ist ausschließlich mit LTE-Anbindung erhältlich und kostet mindestens 649 Euro. Je nach Band steigt der Preis dann aber bis ins Vierstellige. Für eine Apple Watch Edition mit Keramik-Gehäuse werden 1399 Euro fällig - Apple bietet erstmals zwei Farbvarianten des Gehäusematerials an.Minutenlang war die Verfügbarkeit von Apple Watch Series 3 und Apple TV 4K gut - jetzt sind es bereits bis zu vier Wochen prognostizierte Lieferzeit.