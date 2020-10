Droht Tech-Riesen eine Zerschlagung? Bericht des US-Repräsentantenhauses lässt aufhorchen

„Aufruf zur Zerschlagung großer Tech-Firmen“

„Abschreckender Einblick in das Geschäftsgebaren von Apple und Co.“

Apple und andere Tech-Größen sehen sich einem immer stärkeren Gegenwind seitens der Behörden vieler Länder ausgesetzt. Die Vorwürfe aus der Politik beziehen sich auf die mutmaßliche Monopolbildung der IT-Konzerne in bestimmten Marktbereichen. Beim Unternehmen aus Cupertino geht es insbesondere um die Frage, ob Apple über den App Store die eigene Marktmacht widerrechtlich gegen Drittanbieter ausnutzt, um sich mithilfe unlauterer Methoden einen Marktvorteil zu verschaffen. Vor dem US-Kongress musste bereits Apple-CEO Tim Cook Rede und Antwort stehen.Ein noch unveröffentlichter Bericht des amerikanischen Repräsentantenhauses könnte die Lage für Apple weiter verschärfen. Berichten zufolge wird in dem Dokument empfohlen, Markt-Riesen zu zerschlagen, um deren Monopolstellung in bestimmten Märkten aufzubrechen.Das zuständige Unterkomitee des US-Repräsentantenhauses veröffentlicht den Bericht voraussichtlich innerhalb dieser Woche, doch erste Details sind bereits durchgesickert – und die haben es in sich. Den mit Monopol-Vorwürfen konfrontierten Tech-Größen Apple, Amazon, Facebook, Google und Alphabet drohen demnach harte Strafen.Der republikanische Abgeordnete Ken Buck kommentierte bereits die Quintessenz des Berichts: „Der geäußerte Antrag ist ein kaum verschleierter Aufruf zur Zerschlagung der großen Tech-Firmen. Wir stimmen mit diversen Meinungen darin nicht überein.“ Die Demokraten stellen die Mehrzahl der Abgeordneten im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Es ist laut Buck keine gute Idee, von den Unternehmen zu fordern, einen einzelnen Geschäftsbereich zu bedienen und sich nicht zu breitgefächert aufzustellen. Bei Facebook etwa würde dadurch die Zugehörigkeit von Instagram und WhatsApp infrage gestellt. Suchmaschinen-Riese Google müsste um YouTube und Android bangen. Auch bei Versandriese Amazon würden sich Fragen wegen des immens großen Cloud-Geschäfts (AWS) auftun. Ob die Republikaner den Bericht des Repräsentantenhauses unterstützen, ist noch offen.Buck stimmt trotz des Widerspruchs mit manchen Teilen des Berichts überein: „Das Dokument gibt einen abschreckenden Einblick, wie Apple, Amazon, Google und Facebook ihre Macht zur Kontrolle darüber nutzen, wie wir die Welt sehen und verstehen.“ Behörden wie das Justice Department oder die Federal Trade Commission sollten es beispielsweise leichter haben, Firmen-Übernahmen zu verhindern. Zudem sei eine stärkere Interoperabilität zwischen verschiedenen Plattformen wünschenswert. Potenzielle Gesetzesänderungen brauchen jedoch nicht dramatisch zu sein, um Monopolentwicklungen entgegenzuwirken, so Buck.