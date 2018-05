Drohnen: Apple zeigt großes Interesse an den kleinen Flugmaschinen

Apple plant größere Drohnentests

Drohnen entwicklen sich zu einem immer lukrativeren Geschäftsbereich. Die kleinen Flugmaschinen lassen sich außer für Lieferdienste noch für viele weitere Zwecke einsetzen.Einem Bericht zufolge beschäftigen sich aktuelle eine Reihe von großen Technologiefirmen mit den Möglichkeiten, die Drohnen für die Unternehmenszukunft bereithalten können – darunter auch Apple.Außer Apple sollen auch Amazon, Intel und Qualcomm Interesse an Drohnentests zeigen . Das geht aus Bewerbungen besagter Unternehmen an die Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) hervor.Die FAA bietet Firmen die Gelegenheit, mit Drohnen im Rahmen eines erweiterten, von bestimmten Regulierungen befreiten Testprogramms experimentieren zu dürfen. Dazu zählen Nachtflüge, Flüge über Menschen(mengen) und außerhalb des Sichtfeldes der steuernden Person. Zudem wird es möglich sein, die Flugkörper in der Nähe von Flughäfen zu testen.Was Apple mit Drohnen vorhat, geht aus dem Bericht nicht hervor. Das Unternehmen plant höchstwahrscheinlich, die Geräte für Paketlieferungen einzusetzen.Über 200 Firmen haben sich für das FAA-Programm beworben. Nur 10 davon erhalten die begehrte Erlaubnis für erweiterte Drohnentests.