Drei neue Macs in Regulierungsdatenbank aufgetaucht: Neue Rechner noch im März?

Drei neuer Macs – darunter ein portabler

iPhone SE 3 und iPad Air 5 wohl auch im März

Allzu viel Zeit wird nicht mehr verstreichen, ehe Apple das nächste Event ankündigt. Einmal mehr bekommen wir eine vorproduzierte Präsentation neuer Geräte zu sehen. Laut Bloomberg findet die Keynote bereits in ungefähr drei Wochen statt: Am 8. März könnte Cupertino mit einigen Produktneuerungen auftrumpfen – neben einem neuen iPhone stellt das Unternehmen mit ziemlicher Sicherheit auch aktualisierte iPads vor. Etwas Unklarheit herrscht hingegen bei den Macs. Nun tauchen aber drei neue Modelle in der Regulierungsdatenbank der Eurasian Economic Commission (EEC) auf – möglicherweise stellt der US-Konzern die Geräte bereits im Rahmen des März-Events offiziell vor.Laut Consomac finden sich drei neue Einträge in der Datenbank der EEC – dabei handelt es sich allesamt um Macs, welche wenig überraschend mit macOS Monterey ausgeliefert werden. Die Referenznummern der Geräte lauten A2615, A2686 und A2681: Unter A2681 verberge sich ein „tragbarer“ Rechner, mit einigermaßen hoher Wahrscheinlichkeit bekommen wir ein neues MacBook Air zu Gesicht. Branchenkennern zufolge erhält das MacBook Air M1 nach eineinhalb Jahren ein Update, das mit einem runderneuerten Design einhergeht. Nähere Informationen sind in der Datenbank jedoch nicht zu finden – möglicherweise bereitet Apple einen leistungsstärkeren Mac mini und den iMac mit 27 Zoll Bildschirmdiagonale und ARM-Chip vor. Der Name des Geräts: iMac Pro.Als einigermaßen sicher gilt zudem die Vorstellung des iPhone SE der dritten Generation, das einen schnelleren Chip und 5G-Anbindung erhält. Auch das iPad Air wird mit hoher Wahrscheinlichkeit abgelöst: Einmal mehr tauchten Einträge in der Datenbank der EEC auf, welche auf diese Geräte hindeuten (siehe hier ). Wer auf einen Mac Pro mit ARM-Prozessor hofft, muss sich hingegen wohl noch in Geduld üben: Aller Voraussicht markiert der Hochleistungsrechner das Ende des Umstiegs auf Apple Silicon.