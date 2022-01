iPhone SE 3 und iPad Air 5 tauchen in Regulierungsdatenbank auf

EEC-Datenbank verzeichnet etliche neue iPhones und iPads

In den vergangenen Wochen mehrten sich die Hinweise, dass Apple im März oder April dieses Jahres das nächste Event veranstaltet. Der bekannte Bloomberg-Journalist und Apple-Experte Mark Gurman beispielsweise geht davon aus, dass der kalifornische Konzern im Frühjahr die dritte Generation des iPhone SE präsentiert sowie einen iMac 27" mit M-Chip und einen neuen Mac mini (siehe ). Beobachter rechnen zudem in nicht allzu ferner Zukunft mit der Vorstellung des iPad Air 5 (siehe ).Da neue Geräte von Apple und anderen Herstellern bei den Regulierungsbehörden vieler Länder angemeldet und von diesen zugelassen werden müssen, tauchen sie mit schöner Regelmäßigkeit in den entsprechenden Datenbanken auf. Besonders ergiebig ist in dieser Hinsicht die Eurasian Economic Commission (EEC), welche als Genehmigungsinstanz für die Russische Föderation und einige andere Länder der ehemaligen Sowjetunion fungiert. In deren Datenbank sind seit Neuestem wieder einmal etliche Devices verzeichnet, welche erst in einigen Wochen oder Monaten erscheinen.Einem Bericht des französischen Nachrichtenportals Consomac zufolge hat Apple bei der EEC unter anderem Geräte mit den Modellnummern A2595, A2783, and A2784 angemeldet. Dabei handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um verschiedene Ausführungen des iPhone SE der dritten Generation. Außerdem enthält die Datenbank der in Moskau ansässigen Regulierungsbehörde sieben neue iPads mit den Referenznummern A2436, A2588, A2696, A2759, A2437, A2589, A2591, A2757, A2761, A2766 und A2777, vermutlich Varianten eines iPad Air 5. Interessanterweise fanden sich einige dieser Modellbezeichnungen bereits vor etlichen Monaten in der Unterlagen der EEC, ohne dass Apple die entsprechenden Geräte zwischenzeitlich auf den Markt brachte.Ausgeliefert werden die jetzt in der EEC-Datenbank aufgetauchten Smartphones und Tablets aus Cupertino den Eintragungen zufolge mit iOS 15 beziehungsweise iPadOS 15. Das deutet darauf hin, dass sie in nicht allzu ferner Zukunft erscheinen, und zwar bevor Apple im Herbst die kommenden Versionen der Betriebssysteme für iPhones und iPads veröffentlicht. Auskünfte zu Design und technischen Spezifikationen von Apples neuen Geräten lassen sich der Datenbank der Regulierungsbehörde nicht entnehmen.