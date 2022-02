Neue Hardware: Apple-Event am 8. März – sagt Bloomberg

iPhone SE 3

iPad-Neuerungen

iMac Pro noch unsicher

iOS 15.4 und weitere Updates

In wenigen Wochen könnte das erste Highlight des Apple-Jahres anstehen. Nachdem es bereits mehrere Berichte über eine Veranstaltung im März oder April gab, will Bloomberg nun das exakte Datum in Erfahrung gebracht haben . Demnach peil Apple derzeit den 8. März an, um dann mehrere Neuerungen zu zeigen. Angeblich soll es in diesem Jahr so viele Hardware-Ankündigungen wie selten zuvor geben, den Anfang macht die Veranstaltung in etwas mehr als vier Wochen. Welche Devices vor einer Aktualisierung stehen, ging bereits mehrfach durch die Gerüchteküche – unter anderem deswegen, da schon Modellnummern auftauchten und daher die Hardware-Familien verrieten (siehe ).Einerseits wird Apple eine neue Generation des iPhone SE präsentieren, zwei Jahre nach der letzten Aktualisierung. Zu den wichtigen Neuerungen zählt wohl, dass es fortan 5G-Anbindung im günstigsten iPhone gibt. Am Gehäusedesign ändert sich angeblich nichts, wohl aber an der Kamera – gleichzeitig verbaut Apple aller Wahrscheinlichkeit einen schnelleren Chip (A14 oder gar A15).Ebenfalls zu den sicheren Kandidaten des Events gehören zwei iPad-Modelle, nämlich das Einstiegsmodell ohne Namenszusatz sowie das iPad Air. Beide erhalten 5G und einen schnelleren Prozessor, ansonsten sind keine größeren Umstellungen geplant.Spannend bleibt hingegen, ob es auch Ankündigungen für den Mac-Bereich gibt. Derzeit kursieren widersprüchliche Angaben zum Nachfolger des iMac 27" – Bloomberg hatte einst März prognostiziert, ein normalerweise sehr zuverlässiger Marktexperte geht aber angesichts der aktuellen Liefersituation von Sommer oder gar Herbst aus (siehe ).Ein wichtiges Software-Update steht ebenfalls an, denn kurz nach der März-Veranstaltung sollen die kommenden Systemaktualisierungen für alle Nutzer freigegeben werden. Neu ist unter anderem, dass Face ID auch dann funktioniert, wenn Nutzer eine Gesichtsmaske tragen (siehe ).