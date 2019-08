Drahtloses Laden: Schafft ZENS, woran Apple mit AirPower scheiterte?

16 Induktionsspulen



Zweimal 15 Watt und USB-Port



Woll-Oberfläche oder "Glass Edition"

Viele Besitzer eines iPhones oder einer Apple Watch waren enttäuscht, als Apple im März dieses Jahres verkündete, die 2017 präsentierte drahtlose Ladestation AirPower werde nicht auf den Markt kommen. Im Verlauf der Entwicklung habe sich gezeigt, dass das Produkt nicht die hauseigenen Qualitätsstandards erfüllen könne, teilte der kalifornische Konzern seinerzeit mit. Weniger Probleme scheint der Hersteller ZENS zu haben: Das niederländische Unternehmen kündigte jetzt zwei Ladematten an, auf denen sich die Geräte frei platzieren lassen.Unter dem Namen "ZENS Liberty" sollen die Geräte im November erscheinen. Die drahtlosen Ladestationen enthalten jeweils 16 Induktionsspulen und sollen das ermöglichen, was Apple mit AirPower ebenfalls erreichen wollte: Das Aufladen von Geräten an jeder beliebigen Position. Im Unterschied zu Apples niemals erschienener Qi-Matte, die gleichzeitig drei Geräte mit Energie versorgen sollte, kann die Version des niederländischen Unternehmens allerdings lediglich zwei Smartphones gleichzeitig aufnehmen.ZENS Liberty bietet nach Angaben des Herstellers eine induktive Ausgangsleistung von zweimal 15 Watt sowie einen zusätzlichen USB-Port, mit dem ein weiteres Gerät mit maximal 2,4 Ampere kabelgebunden geladen werden kann. Die Aluminium-Ladestation ist kompatibel zu iPhones und Zubehör wie AirPods, auch die Apple Watch sollte sich darüber mit Energie versorgen lassen. Im Lieferumfang ist ein 45-Watt-Netzteil mit USB-C-Stecker enthalten.ZENS bietet die Qi-kompatible Ladematte in zwei Ausführungen an. Die knapp 140 Euro teure "Kvadrat Edition" ist auf der Oberseite mit textilem Material bespannt, das zu 90 Prozent aus Wolle besteht. Die limitierte "Glass Edition" hingegen gibt den Blick auf das Innenleben mit den 16 überlappenden Induktionsspulen frei und wird rund 180 Euro kosten. Auf beide Geräte gewährt der Hersteller nach eigenen Angaben eine dreijährige Garantie.