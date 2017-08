DockCase: MacBook-Transporttasche und USB-C-Dock in einem

Das DockCase könnte die Lösung für all die Nutzer des MacBook und MacBook Pro mit USB-C-Anschlüssen sein, die häufig unterwegs noch klassische Anschlüsse benötigen. Es handelt sich um eine Transporttasche aus Mikrofasern, die das eingesteckte MacBook schützt, zugleich aber auf einer der Seiten ein integrierten USB-C-Dock bietet.So lässt sich das Dock bei Bedarf mit dem in einer Seitentasche befindlichen USB-C-Kabel mit dem MacBook verbinden und bietet zahlreiche praktische Anschlüsse für den Alltag. Neben drei USB-A- sowie zwei USB-C-Anschlüssen verfügt das Dock noch über Gigabit-Ethernet, 4K30p-fähiges HDMI sowie einen Card-Reader für SD- und MicroSD-Speicherkarten.Wer nun Feuer und Flamme ist, muss sich allerdings noch gedulden oder sich an der aktuell laufenden Finanzierungsrunde auf Kickstarter beteiligen. Es ist allerdings nur noch eine begrenzte Zahl an Taschen gegen Vorzahlung verfügbar und einige Ausführung sind bereits vergriffen. Die Großteil wird sich also in Geduld üben müssen.Mit der Auslieferung soll im November begonnen werden, sodass die reguläre Verfügbarkeit vermutlich spätestens Anfang des nächsten Jahres bestehen wird. Der Preis für das DockCase beläuft sich bei Kickstarter auf 75 US-Dollar (12") bis 99 US-Dollar (15"). Die Kickstarter-Kampagne läuft noch 21 Tage.