Die wichtigsten Apple-Manager in der zweiten Reihe – und wer eines Tages an der Spitze stehen könnte

Apples Führungsspitze ist allseits gut bekannt, denn neben dem CEO sind auch viele der Senior Vice Presidents häufig auf Apple-Veranstaltungen anzutreffen. Cook, Ahrendts, Cue, Federighi, Ive, Maestri, Riccio, Schiller und Williams sind wohl den meisten Apple-Interessierten ein Begriff, wohingegen Johny Srouji (Hardware Technologies) und Katherine Adams (General Counsel, Chefanwältin) weniger oft in Erscheinung treten. Allerdings gibt es auch eine kleine Heerschar wichtiger Manager, die eine Etage tiefer angesiedelt sind, dennoch entscheidend zu Apples Erfolg beitragen. Bloomberg hat anlässlich des siebten Jahrestags von Tim Cook als offizieller CEO ein Porträt angefertigt , welche Personen aus Cooks nahem Umfeld ebenfalls große Verantwortung tragen.Dies geschieht auch unter der Fragestellung, wer eines Tages Tim Cook beerben kann. Es gibt zwar keine Hinweise, dass Tim Cook vor einer Ablösung steht – nie hatte Apple mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Gewinn und höheren Marktwert, amtsmüde wirkt Cook ebenfalls nicht – dennoch kann es natürlich immer sein, dass ein Nachfolger gefunden werden muss. Neben den offensichtlichen Kandidaten für den Posten als nächster Apple-CEO, wozu vor allem die regelmäßig auf Keynotes zu sehenden Apple-Prominenten zählen, haben auch einige Manager in der zweiten Reihe gute Chancen, deutlich aufzusteigen.Dazu zählen unter anderem Greg Joswiak, der als Vice President of Product Marketing Phil Schiller unterstellt ist. "Joz", wie man ihn unternehmensintern nennt, zählt schon seit vielen Jahren zu den kreativen Köpfen, die neue Produkte ersinnen. In seinen Anfangstagen leitete er das Marketing für das MacBook Pro, übernahm dann aber auch iPod, iPhone und iOS. Sollte Apple irgendwann einen neuen CEO benötigen, so käme Joswiak in die engere Auswahl.Ebenfalls aus dem Marketingbereich stammen Tim Twerdahl (Apple TV) sowie Stan Ng (Wearables). Ihre Aufgaben sind nicht nur, sich um Werbekampagnen und Produktpräsentation zu kümmern, sondern auch die Richtung vorzugeben, wie zukünftige Produktgenerationen aussehen könnten.Susan Prescott leitet die Abteilung App-Marketing und war auch auf der letzten Keynote zu sehen. Dort zeigte sie die neuen Mac-Apps Aktien, Voice Memos, Home und News, welche mit macOS 10.14 Mojave den Weg von iOS auf macOS machen.Den allerwenigsten ist vermutlich Sabih Khan ein Begriff, der als wichtigster Mitarbeiter des Chief Operating Officers Jeff Williams gilt. Seine Tätigkeit besteht darin, die weltweiten Lieferketten zu dirigieren sowie die iPhone-Produktion am Laufen zu halten. Im Rahmen der engeren Vernetzung zwischen ganz unterschiedlichen Teams wird auch seine Abteilung inzwischen frühzeitig in die Entwicklung neuer Produkte einbezogen. Ebenfalls im iPhone-Sektor tätig ist Mike Fenger, der als Vice President of iPhone Sales fungiert. Vor zehn Jahren von Motorola zu Apple gewechselt, stellt Fenger sicher, dass der weltweite Verkauf des iPhones reibungslos vonstatten geht.Anders als Steve Jobs hatte Tim Cook frühzeitig erkannt, welch enormes Wachstumspotenzial in neuen Märkten liegt, allem voran China. In diesen Fragen steht ihm Isabel Ge Mahe als Geschäftsführerin von Apple China zur Seite. Doug Beck hingegen leitet Nord- und Südamerika sowie Nordostasien (außer China).Weitere wichtige Abteilungsleiter und Spartenmanager sind Sebastien Marineau (Vice President Software), Jennifer Bailey (Apple Pay), Peter Stern (Vice President der boomenden Dienste-Sparte), Richard Howarth (VP Industrial Design unter Jony Ive), Mike Rockwell (AR/VR), Greg Duffy (Special Projects) sowie John Ternus (Hardware Engineering). Letzterer soll umsetzen, was Apple in den letzten eineinhalb Jahren mehrfach versprach: Es kommen wieder explizit für den Pro-Markt konzipierte Produkte, darunter Mac Pro und neue Displays.Die vorgestellten Personen haben eines gemeinsam, nämlich beste Aussichten, vom Vice President später einmal zum Senior Vice President der jeweiligen Sektionen zu werden. Wer diesen Sprung schafft, zählt damit auch zum engeren Kreis jener, die vielleicht irgendwann ganz an der Spitze stehen und als achter CEO in Apples Geschichte fungieren.