Die große Löschung beginnt: Google hat mit der Abschaltung von Google+ begonnen

Sicherheitspanne war wohl Auslöser

Abwendung von Ärger

Die Löschung läuft – für Monate

Für ein Unternehmen wie Google mit derart großem Einfluss, vielen Nutzern und unzähligen Diensten ist es durchaus bemerkenswert, wenn die Etablierung eines neuen Produkts so derart scheitert, wie es bei Google+ der Fall war. Google rechnete sich große Chancen aus, Facebook Konkurrenz machen und ein eigenes Soziales Netzwerk aufbauen zu können. Allerdings hätte Google wohl einen wesentlich früheren Zeitpunkt wählen müssen, denn Mitte 2011 war der Zug offensichtlich abgefahren. Selbst für ein Nebeneinander zweier großer Anbieter war es offensichtlich zu spät. Nutzer hatten wenig Anreize, noch ein weiteres Netzwerk zu betreten, in dem die meisten Freunde dann noch nicht einmal zu finden waren. Google arbeitete zunächst noch konsequent an Verbesserungen, musste sich aber trotz des hohen Wachstums in der Anfangszeit eingestehen, nur Nummer 2 zu sein.Die nicht ganz überraschende Ankündigung, Google+ beerdigen zu wollen, folgte im Oktober 2018. Für Google waren aber angeblich weniger die Nutzerzahlen, sondern eine interne Panne Grund für das Projekt-Aus. Eine schwerwiegende Sicherheitspanne soll den Ausschlag gegeben haben. Über Jahre hinweg waren Nutzerkonten angreifbar, sodass Apps auf nicht-öffentliche Daten zugreifen konnten. Google meldete die Lücke allerdings nach Bekanntwerden nicht, sondern hielt die Sache aus Sorge vor den Behörden geheim.Als dann Monate später die Publikmachung erfolgte, garnierte Google die Stellungnahme direkt mit der Ankündigung, dass Google+ ohnehin auf dem Schafott stehe. Zwar gab Google "low usage" und fehlendes Wachstum an, Marktbeobachtern zufolge diente der Schritt aber allem voran der Abwendung weiteren Ungemachs. Die Hoffnung laute, durch komplette Abschaltung keine weiteren Probleme aufgrund der Sicherheitslücken mehr zu bekommen.Den eigentlichen Zeitplan, erst im August 2019 mit der Schließung zu beginnen, beschleunigte man dann sogar. Wer noch immer Google+ verwendete, sieht seit dieser Woche die Auswirkungen, Google hat nämlich mit der Löschung begonnen. In einer kurzen Stellungnahme verkündete Google, der "Shutdown" sei im Gange. Bis aber alle Texte und Bilder der Nutzer gelöscht und die Account-Verknüpfungen aufgehoben sind, vergeht einige Zeit. Es könne Monate dauern, so die aktuelle Zeitprognose. Die Erstellung neuer Profile war übrigens seit 2. Februar nicht mehr möglich, Schnittstellen zu anderen Apps kappte Google Anfang März.