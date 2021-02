Die größten Apple-Investoren – wem gehört das Unternehmen?

Levinson, Cook, Williams

Vanguard, BlackRock, Berkshire Hathaway

2018 vs. 2020

Wäre es möglich, sämtliche Apple-Aktien auf einen Schlag zum aktuellen Kurs zu erwerben, so müsste man dafür rund 2,3 Billionen Dollar auf den Tisch legen. Zum Vergleich: Vor ziemlich genau zehn Jahren waren es gerade einmal 300 Milliarden Dollar, was seinerzeit bereits als sensationelles Ergebnis galt. In den vergangenen 20 Jahren galt die Apple-Aktie als verlässliches Wertpapier, dessen Kurs beständig stieg – kurzzeitige Dämpfer einmal ausgenommen. Doch wer sind eigentlich die größten Anleger des Jahres 2020, die finanziell gesehen somit auch besonders stark profitiert haben?Blickt man zunächst auf Einzelpersonen, so liegt Arthur Levinson auf dem ersten Platz. Der Vorsitzendes des Board of Directors bei Apple befindet sich seit mehr als 20 Jahren im Gremium und konnte mehrere große Aktienpakete einlösen. Mit knapp 4,6 Millionen Aktien sitzt er also auf einem Wertpapiervermögen von mehr als einer halben Milliarde Euro. CEO Tim Cook hält hingegen "nur" 837.000 Aktien, auf dem dritten Platz folgt Chief Operating Officer Jeff Williams mit 489.000 Anteilsscheinen.Levinsons, Cooks und Williams Portfolio erscheint aber fast bescheiden, betrachtet man die Investmentbanken mit den größten Anteilen. So hält die Vanguard Group beispielsweise 7,8 Prozent der Apple-Aktien – also rund 1,3 Milliarden Wertpapiere. BlackRock bringt es auf 1,11 Milliarden Aktien und 6,6 Prozent Anteil am Unternehmen, dahinter folgt Berkshire Hathaway mit 5,96 Prozent Anteil und rund einer Milliarde Aktien.Vergleicht man die Zahlen mit den Werten vor drei Jahren (siehe ), dann löste Jeff Williams Apples Software-Chef Craig Federighi als drittgrößten "Insider Shareholder" ab. Nichts hat sich an der Reihenfolge Vanguard, BlackRock und Berkshire Hathaway geändert – wohl aber am Wert des Portfolios. Einerseits verdreifachte sich der Kurs seit 2018, gleichzeitig investierten die Investmentbanken aber zusätzlich in Apples Wertpapiere.