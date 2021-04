Die Zukunft von VMware - Dell stößt das Unternehmen ab

Dell stößt VMware ab – Partnerschaft bleibt

Stellungnahmen der beiden Partner

Vielen Nutzern der Virtualisierungssoftware VMware Fusion ist vermutlich gar nicht bekannt, bei welchem Unternehmen sie Kunde sind. Vor rund sechs Jahren hatte Dell 58 Milliarden Dollar für die Übernahme der EMC Corporation auf den Tisch gelegt. EMC war einer der weltweit größten Anbieter für Speichersysteme und vereinte viele namhafte Marken unter einem Dach. Neben Iomega, RSA Security oder Mozy zählte eben auch VMware zu den Herstellern, die EMC auf einer der Einkaufstouren ins Portfolio geholt hatte. Konsequenterweise wurde aus Dell nach dem EMC-Kauf auch weitaus mehr als ein PC-Anbieter, für den die meisten Nutzer ihn auch heute noch halten.Jetzt gab Dell allerdings bekannt, sich von VMware zu trennen – nicht ganz unerwartet, denn Branchenbeobachter hatten den Schritt bereits erwartet . Durch die Ausgliederung sehe man für beide Seiten Vorteile, so die offizielle Stellungnahme. Sowohl Dell als auch VMware könne besser wachsen, was natürlich den Aktionären zugutekomme. Diese nicht sonderlich inhaltsschwangere Aussage ergänzt Michael Dell mit dem Hinweis, man werde in Zukunft weiterhin zusammenarbeiten – er selbst bleibe beispielsweise Chairman von VMware. Gleichzeitig wolle Dell das eigene Vertriebsteam dafür zur Verfügung stellen, VMware-Produkte an die Kunden zu bringen.VMware veröffentlichte ebenfalls eine Stellungnahme und gibt darin an, durch die Ausgliederung mehr Freiheit zu erhalten, eigene Strategien zu verfolgen und vor allem die Betriebsabläufe stark zu vereinfachen. Die strategische Partnerschaft mit Dell sei wesentlich sinnvoller als die komplette Eingliederung in das Großunternehmen. Für die Kunden ergeben sich damit erst einmal keine unmittelbaren Auswirkungen, maßgebliche Änderungen sind nicht zu erwarten. Die letzte große Ankündigung für Mac-Nutzer liegt sieben Monate zurück, damals kam VMware Fusion 12 mit Unterstützung von macOS Big Sur auf den Markt. An einer Version für M1-Macs arbeitet VMware bereits, allerdings war Parallels schneller.