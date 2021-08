Die Telekom nun mit Reservierungs-Service für das iPhone 13

Service für für Vertragsverlängerungen und neue Verträge

Ticket kommt per E-Mail

Vor zehn Jahren verteilte die Telekom noch sogenannte „Premieren-Tickets“. Die physischen Karten waren Ausweis jener Möglichkeit, das iPhone 4S vor anderen Kunden bestellen zu dürfen – angesichts der hohen Nachfrage nach dem Gerät erschien das vielen potenziellen Käufern als großer Vorteil. Mittlerweile gehört das Premieren-Ticket der Vergangenheit an, die Dienstleistung ist allerdings geblieben und wird nun als „Reservierungs-Service“ vermarktet. Auch wenn die Telekom das iPhone 13 nicht namentlich nennt und allgemein von Herstellern wie „Apple, Xiaomi oder Samsung“ spricht, ist doch klar, dass sich diese Möglichkeit auf das kommende Apple-Smartphone bezieht, das aller Voraussicht nach im September der Weltöffentlichkeit vorgestellt wird.Der Service lässt sich über die Startseite der Telekom aufrufen. An den Teilnahmebedingungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert: Nach wie vor zielt das Angebot nicht nur auf Bestandskunden ab, die eine Vertragsverlängerung ins Auge fassen. Wer einen weiteren Mobilfunk-Vertrag abschließen möchte, bleibt ebenfalls nicht außen vor. Kunden müssen ihre Kontaktdaten in ein Formular eingeben und können so von dem Service Gebrauch machen, ohne sich zum Kauf des neuen Geräts zu verpflichten.Nach dem Absenden des Formulars erfolgt die Zustellung des digitalen Tickets per E-Mail – iPhone-Kunden ist es möglich, dieses in der Wallet-App zu speichern. Als MagentaEins-Kunde ist dieser Aufwand nicht vonnöten; dieser Personenkreis profitiert auch ohne Registrierung von dem Service. Eine Inanspruchnahme des Angebots führt zwar laut Telekom zu „einer bevorzugten Belieferung sowie einem exklusiven Vorteil auf Zubehör“, allerdings garantiert es keine sofortige Lieferung nach Verkaufsstart des iPhone 13. So sollte ein besserer Platz in der Warteschlange realistisch sein, wenngleich in den vergangenen Jahren manche Kunden ohne Registrierung schneller beliefert wurden.