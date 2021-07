Das iPhone als Fieberthermometer? Apple-Patent beschreibt neuartiges Zubehör

Ausgeklügeltes System zur Temperaturerfassung

Mit dem iPhone Fieber messen

Geht es um die Erfassung gesundheitlicher Daten im Apple-Kosmos, so spielt vor allem die Smartwatch aus Cupertino eine herausragende Rolle. Das iPhone bündelt dank seiner Health-App die gewonnenen Informationen und stellt diese anschaulich dar. Für einige gesundheitsbezogene Daten ist aber auch das iPhone zuständig: So misst es Schritte und Gehdistanzen und kann ab iOS 15 auch einen problematischen Gang identifizieren. Ein von Apple beim US-Marken- und Patentamt eingereichtes Patent soll die Möglichkeiten des Geräts um ein spezielles Kamerasystem erweitern, welches die Körpertemperatur des Nutzers zu messen imstande ist.Apple hält sich in dem Dokument ziemlich vage: Es geht bei dem vorgestellten System um die Messung von Temperaturen auf beliebigen Oberflächen. Bei den wenigen Beispielen, welche das Unternehmen anführt, geht es aber dezidiert auf die Messung der Körpertemperatur ein. Um dies zu bewerkstelligen, verweist Apple auf einen für Smartphones gefertigten Aufsatz. Damit würden also nicht die integrierten iPhone-Kameras funktional erweitert, sondern ein Zubehörprodukt übernimmt diese Aufgabe: Dieses verfügt über ein ausgefeiltes System an Linsen, dem Rahmen des Aufsatzes wird zudem große Bedeutung beigemessen. Er fungiert nicht bloß als Befestigung für das Objektiv, sondern soll aus einem Material bestehen, das Temperaturunterschiede erfassen kann.Die Kamera nimmt dem Patent zufolge eine ganze Reihe an Fotos auf – darunter auch jenen Teil des Rahmens, der mit dem temperaturempfindlichen Material ausgestattet ist. Dieses sei stets im Sichtfeld der Kamera positioniert, heißt es weiter. Tatsächlich wäre das iPhone mit einem solchen Aufsatz imstande, als Fieberthermometer zum Einsatz zu kommen, wenngleich der Patentantrag natürlich keine Aussagen zur Genauigkeit eines derartigen Systems trifft. Ebenfalls ist wie immer unbekannt, ob Apple auf die Marktreife hinarbeitet.