Die Gewinner der iPhone Photography Awards 2019

Siegerbild

Platz 1



Sea Stripes von Diogo Lage Sea Stripes von Diogo Lage

Platz 2



Sorry, no movie today Sorry, no movie today

Platz 3



Come Across Come Across

Jedes Jahr finden zwei vielbeachtete Wettbewerbe für iPhone-Fotografen statt. So gibt es neben Apples "Shot on iPhone"-Kampagne, deren Gewinner im Februar verkündet wurden, auch die iPhone Photography Awards . Diese begleiten die iPhone-Welt bereits seit den frühen Tagen und gingen daher jetzt bereits ins zwölfte Jahr. Wer sich an die oft beeindruckende Fotoqualität aktueller Smartphone-Aufnahmen gewöhnt hat, dürfte die Gewinnerbilder des ersten Wettbewerbs als kleinen Kulturschock wahrnehmen. Folgende Qualität musste man erzielen, um damals ganz vorne mit dabei zu sein:Die beiden Beispiele dürften eindrucksvoll zeigen, was sich seit der ersten iPhone-Generation getan hat. Während Apple Smartphone-Kameras zunächst als Spielerei betrachtete und der Komponente wenig Aufmerksamkeit widmete, mauserte sich der Fotografie-Aspekt längst zu einem der wichtigsten Verkaufsargumente.Die Regeln der iPhone Photography Awards besagen, dass eingereichte Fotos von iPhone, iPad oder iPod touch stammen müssen. Nachbearbeitung ist zwar erlaubt, allerdings nur mit iOS-Apps und nicht auf Mac oder PC. Das diesjährige Siegerbild wurde mit einem iPhone X aufgenommen, trägt den Titel "Big Sister" und stammt von Gabriella Cigliano aus Italien. Zusätzlich zum "Grand Price" gibt es auch noch das Siegertreppchen für drei weitere Fotos.Von Diogo Lage aus Portugal stammt der erste Platz, im Wettbewerb stets die Position hinter dem Hauptpreis. Der Titel lautet "Sea Stripes", geschossen wurde das Bild mit einem iPhone SE am Strand von Santa Rita.Auf Rang 2 landete eine Aufnahme der russischen iPhone-Fotografin Yuliya Ibraeva, die ihr Bild mit dem Titel "Sorry, no movie today" einreichte und eine Aufnahme zeigte, die bei einer Italienreise mit einem iPhone 7 Plus entstand.Peng Hao erarbeitete sich mit "Come Across" ebenfalls einen Platz auf dem Podium. Zu sehen ist ein Sandsturm in der Wüste von Nevada, eingefangen mit einem iPhone X.