Apples Jury-Entscheid: Das sind die zehn besten iPhone-Fotos des Jahres

Die Jury

Bilder und Begründungen

Auch in diesem Jahr gab es wieder Apples "Shot on iPhone"-Wettbewerb. Nutzer konnten entweder über Soziale Netzwerke oder auch per direkter Zuschrift an Apple Aufnahmen einreichen, die ihrer Meinung nach besonders gelungen waren. Die Voraussetzung war naturgemäß, dass es sich um Fotos handeln musste, die mit der iPhone-Kamera geschossen wurden. In diesem Jahr begleiteten Diskussionen rund um Apples Programmbedingungen besagte Veranstaltung. Wer eines der zehn Siegerbilder einrichte, kann sein Siegerfoto in den kommenden Monaten an vielen öffentlichen Plätzen sowie Flughäfen auf großen Tafeln bestaunen. Allerdings musste sich Apple mit Kritik auseinandersetzen, warum dies die einzige Belohnung darstelle, denn Preisgelder waren nicht vorgesehen. Schnell reagierte Apple allerdings und aktualisierte die Richtlinien – fortan war explizit auch von Lizenzzahlungen die Rede.In der Jury saßen neben Marketingchef Phil Schiller auch der Direktor des weltweiten Produktmarketings Kaiann Drance, Software-Entwickler Sebastian Marineu-Mes und Leiter des Kamera-Teams, Jon McCormack. Zudem versammelte Apple namhafte Fotografen (Austin Mann, Annet de Graaf, Luísa Dörr, Chen Man sowie Pete Souza, bekannt durch seine frühere Dokumentation des Geschehens im Weißen Haus), die nun zu einem Urteil kamen. Zu den zehn Gewinnern zählten unter anderem die folgenden Aufnahmen – das zuerst aufgeführte Landschaftsfotos stammt von Robert Glaser aus Deutschland.Auf Apples offizieller Seite zum Wettbewerb lassen sich neben allen Siegerfotos auch Kommentare der Jury finden. Damit wird begründet, warum es die Bilder in Kürze zu viel Bekanntheit im Rahmen der Apple-Werbekampagne schaffen werden und was die Vorzüge der Aufnahmen sind. Phil Schiller zeigt sich beispielsweise von jenem Foto begeistert, das ein Gebäude zeigt, welches sich in einer Pfütze reflektiert. Dieses sehe beinahe aus wie ein Gemälde und rege zum Nachdenken an, wie das Bild wohl aufgenommen wurde.