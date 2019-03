Die Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Unsere Regularien für die Angebote

Egal ob Cloud-Fan oder -Verweigerer, heute stehen zwei Listen- und Aufgabenmanager in der Liste, die beide Zielgruppen bedienen. Zudem sind kleine und große Bildbearbeitungswerkzeuge im Angebot. Heruntergesetzt haben die Entwickler auch einen funktionsmächtigen Fußball-Manager und ein App zur Erkennung von Laubbäumen.Auch bei den Filmen zeigen wir diese Woche wieder ein breites Angebot von heruntergesetzten Exemplaren. Neben dem Final Cut von Sci-Fi-Klassiker Blade Runner kostet auch der Kultfilm „Die üblichen Verdächtigen“ so wenig wie noch nie. Brandaktuell hingegen ist Tom Cruises Agentenaction in seiner neusten Fassung. Wer gefühlvolle Filme bervorzugt kommt mit zwei Geheimtipps zum Zuge.: Die Preisrabatte sind in der Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.Hier der Überblick über die interessantesten Aktionen:statt 21,99 Euro (ab iOS 11.1)Professionelle Fotobearbeitung gelingt mit der Top-App Affinity Photo, die seitenweise Funktionen und iPad-Optimierungen beinhaltet.statt 5,49 Euro (iOS 8+)Angelehnt an den letzten Teil der Science-Fiction-Filmreihe erleben Spieler gut gemachten Survival-Horror auf der Flucht vor dem Xenomorph.statt 9,99 Euro (ab iOS 9)Neben der intuitiven Stempeluhr lassen sich auf umfassende Arten Rechnungen und Umsatzsteuervoranmeldungen direkt aus der App heraus erstellen.statt 0,99 Euro (ab iOS 7)Mit einer Handvoll Effekten und Textstilen kann man Bilder aufhübschen – die unaufdringlichen In-App-Angebote braucht man dafür nicht.statt 9,99 Euro (ab iOS 9)Teams aus 19 Ländern und 56 Ligen warten darauf, geführt zu werden. Dabei kann der Spieler unter anderem eigene Trainingsysteme und Vereinstrikos entwerfen.statt 3,49 Euro. (ab iOS 10)Christoph Duyster aus Waibstadt hat Merkmale der europäischen Laubbäume gesammelt und wer die Bilder im vorhinein alle herunterlädt, kann die App auch offline nutzen.statt 3,49 Euro (ab iOS 11+)Der hochgradig anpassbare Aufgaben-Manager bietet AR-, Siri- und iCloud-Funktionen sowie Werkzeuge zur Analyse der eigenen Produktivität.statt 54,99 Euro (ab macOS 10.7)Professionelle Bildbearbeitung verschmelzt der Photoshop-Konkurrent mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und vielen leistungsfähigen Funktionen.Auch im Angebot:statt 54,99 Euro (ab macOS 10.7)statt 10,99 Euro (ab macOS 10.10)Auch der Mac-Client zu dem Aufgaben-Manager mit seinen vielfältigen Möglichkeiten befindet sich zurzeit im Angebot.statt 7,99 Euro (ab macOS 10.11)Der minimale Text-Editor besticht durch sein schmuckloses Interface, das frei von jeder Ablenkung ist – auch im Hintergrund als fensterfreie Zwischenablage.statt 16,99 Euro (ab macOS 10.9)Auch ohne Cloud-Anbindung bleibt xList ein gut gemachter Task-Manager auf dem Mac, der sich stark an GTD orientiert.statt 9,99 EuroScience-Fiction-Kult mit Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young. Regisseur: Ridley ScottRotten Tomato: 90%, Metacritic: 89Über 30 Jahre später kam die erweiterte Version des Kultstreifens von 1982 heraus. Sie enthält nie gesehene Szenen und Spezialeffekte der faszinierenden Zukunftsvision.statt 8,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Thriller mit Stephen Baldwin, Benicio Del Toro, Kevin Spacey. Regisseur: Bryan SingerRotten Tomato: 89%, Metacritic: 77Eine Gruppe Berufskrimineller schlingern in diesem Klassiker in die Machenschaften eines mysteriösen Gangsterbosses – Zwei Oscars war er der Jury wert.statt 7,99 Euro ( Leihe: 0,99 Euro Liebesfilm mit Jake Johnson, Aubrey Plaza, Lauren Carlos. Regisseur: Colin TrevorrowRotten Tomato: 90%, Metacritic: 72Die Story um einen vermeintlichen Zeitreisenden und ein daraufhin interessiertes Reporter-Team dreht sich in eine gefühlvolle Liebesgeschichte.statt 16,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Action mit Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames. Regie: Christopher McQuarrieRotten Tomato: 97%, Metacritic: 86Geheimagent Hunt und sein Team befinden sich nach dem Scheitern einer Mission in einem Wettlauf gegen die Zeit.statt 9,99 Euro ( Leihe: 4,99 Euro Drama mit Joanna Scanlan, Lily Newmark, John Henshaw. Regie: Deborah HaywoodRotten Tomato: 89%, Metacritic: 74Iona und ihre Mutter Lyn sind Außenseiterinnen und beste Freundinnen, doch nach dem Umzug in eine andere Stadt geht einiges schief und sie flüchten sich in ihre Phantasie.