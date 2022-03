Der nächste Apple-Ausfall: iMessage mit Problemen

Statusseite nicht aktualisiert

Unklare Ursache

Aktualisierung 22:23

Am Montag fiel bereits ein Großteil der Apple-Dienste aus – und am Folgetag wiederholte sich dieser mehrere Stunden andauerte Ausfall. Leider gab Apple nicht den Grund hinter den Schwierigkeiten bekannt – der Konzern bestätigte nur auf der Statusseite, dass dieser behoben ist. Am heutigen Abend funktionieren laut Apples Statusübersicht alle Dienste normal – doch gibt es vermehrt Nutzerrückmeldungen, dass Apples Instant-Messaging-Dienst "iMessage" mit Problemen zu kämpfen hat.Nutzer berichten über alle geografischen Regionen hinweg, dass iMessage nur sporadisch funktioniert. Entweder meldet iMessage direkt beim Versenden einer Nachricht eine Fehlermeldung oder die Nachricht wird nicht zugestellt. Auch Lesebestätigungen kommen gar nicht oder wenn nur sehr verzögert an. Ferner funktioniert das Versenden von Bildern oder anderen Dateien aktuell oftmals nicht wie gewünscht und wird mit einer Fehlermeldung quittiert.Die Probleme treten auf Macs, iPhones, iPads und der Apple Watch auf – sind also nicht auf eine spezielle Plattform begrenzt.Noch zeigt Apples Statuswebseite den Ausfall nicht an – dies ist aber nicht ungewöhnlich, da Apple diese meist erst stark verzögert aktualisiert. Die als behoben markierten Ausfälle stammen allesamt noch von vergangenem Dienstag:Aktuell scheinen andere Apple-Dienste von diesem Ausfall nicht in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein und arbeiten anscheinend normal.Auch bei diesem Ausfall ist unklar, was die Ursache ist – aufgrund der Vielzahl der Meldungen ist aber davon auszugehen, dass Apple bereits an einer Lösung arbeitet und in den kommenden Stunden iMessage wieder normal funktionieren wird. Nutzer können, wie bei den letzten Ausfällen, nichts unternehmen außer abzuwarten, bis Apple die Probleme auf den eigenen Servern korrigiert. Es handelt sich hier nicht um einen lokalen Fehler auf den Geräten, sondern um einen Fehler auf Apples Servern.Apple gibt nun auf der Statuswebseite an, dass die Probleme behoben seien – doch Nutzerrückmeldungen nach scheint dies noch nicht der Fall zu sein. Auch ein soeben erfolgter Selbstversuch führte zu einer Fehlermeldung.