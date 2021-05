Deezer spielt ab sofort auf HomePod und HomePod mini

Siri akzeptiert ab sofort auch Befehle für Deezer

Deezer-Abonnement ist zwingend erforderlich

Standard-Streamingdienst lässt sich festlegen

Der kürzlich eingestellte HomePod und dessen kompaktes Schwestermodell HomePod mini sind bekanntlich perfekt in Apples Ökosystem integriert. Das bietet viele Vorzüge, stellt aber zumindest in einer Hinsicht einen von etlichen Besitzern beklagten Nachteil dar: Die Auswahl an Streamingdiensten ist durch die Beschränkung auf Apple Music nicht gerade üppig. Wer also mithilfe von Siri und somit ohne iPhone, iPad oder Mac auf Songs, Alben oder Künstler zugreifen will, kann anders als etwa bei Amazons Echo-Geräten ausschließlich Apples hauseigenen Service nutzen.Ab sofort gehört diese Limitierung der Vergangenheit an, denn Deezer steht seit heute nativ auf den smarten Lautsprechern aus Cupertino zur Verfügung. Das gab das in der französischen Hauptstadt Paris ansässige und international tätige Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Für Abonnenten bedeutet das: Sie können per Sprachbefehl die Wiedergabe von Musikstücken auf HomePod und HomePod mini starten, ohne hierfür eine iPhone- oder Mac-App und AirPlay einsetzen zu müssen. Das Feature steht Besitzern von Apples Smartspeakern seit heute in Deutschland sowie acht weiteren Ländern zur Verfügung, etwa in Frankreich, Spanien und dem Vereinigten Königreich.Wer Deezer auf HomePod und HomePod mini nutzen möchte, benötigt für die Einrichtung des Dienstes ein iPhone oder iPad mit iOS 14.3 oder höher. Auf Apples vernetztem Lautsprecher muss zudem die aktuelle Betriebssystemversion installiert sein, also iOS 14.5. Erforderlich ist zudem ein Deezer-Abonnement, welches in den Ausführungen Premium, Family, HiFi und Student erhältlich ist. Die werbefinanzierte kostenlose Variante steht auf den Smartspeakern aus Cupertino nicht zur Verfügung. Vor der Nutzung auf HomePod oder HomePod mini muss der Dienst einmalig mithilfe der Deezer-App mit dem Gerät verknüpft werden. Anschließend kann man etwa mit dem Befehl "Hey Siri, spiel Elvis Presley auf Deezer" die Wiedergabe starten.Deezer lässt sich mithilfe der Home-App auch als Standard-Streamingdienst für HomePod und HomePod mini festlegen. Die entsprechende Konfigurationsmöglichkeit findet sich den Einstellungen der Anwendung unter "Medien". Anschließend muss bei Sprachbefehlen für die Musikwiedergabe nicht mehr der Zusatz "auf Deezer" erfolgen, da Siri automatisch auf den bevorzugten Dienst zurückgreift. Ob andere Streamingdienste wie etwa Spotify oder Amazon Music Unlimited künftig auch auf HomePod und HomePod mini zur Verfügung stehen werden, bleibt abzuwarten.