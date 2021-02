Spotify mit vielen Neuigkeiten: Verlustfreie HiFi-Option bis Ende des Jahres

Spotify HiFi will Amazon, Deezer und Tidal Konkurrenz machen

Mehr Optionen für Podcaster, neue Märkte für Spotify

Renegades: Born in the USA

Im Rahmen einer fast zweistündigen digitalen Veranstaltung namens „Stream On“ kündigte Spotify eine Reihe von Neuigkeiten für die Streamingplattform vor. So befindet sich das Unternehmen nach wie vor auf Expansionskurs und wird sich bald neuen Märkten erschließen. Audiophilen macht Spotify künftig ein ganz besonderes Angebot: Ein HiFi-Upgrade versorgt Abonnenten mit möglichst verlustfreier Musik. Außerdem feilt der Anbieter an weiteren Funktionen für die Bereitstellung von Podcasts.Premium-Abonnenten von Spotify steht ab Ende dieses Jahres eine weitere Tarifoption zur Verfügung: Spotify HiFi . Damit ermöglicht der Anbieter die verlustfreie Bereitstellung von Musik in CD-Qualität, wie das Unternehmen beteuert. Weitere Informationen zum neuen Service sollen „in Kürze“ folgen. Tatsächlich fehlt neben einem konkreten Release-Datum für Spotify HiFi auch die Angabe der Kosten: Beim Konkurrenten Deezer findet sich ein entsprechendes Angebot für 14,99 Euro, Amazon ruft denselben Preis auf – Prime-Kunden erhalten einen Nachlass und zahlen lediglich 12,99 Euro. Apple Music kann bislang nicht mit einer solchen Option glänzen.Künstler und Podcaster sind laut Spotify bald in der Lage, auf neue Funktionen zuzugreifen: So möchte der Streaming-Anbieter die Möglichkeit einräumen, Umfragen sowie Videos in Podcasts zu implementieren. Überhaupt legt das Unternehmen seinen Fokus stark auf Podcasts: Um diese einfacher aufzubereiten, sei eine Partnerschaft mit WordPress geplant. Ferner soll es Podcastern zukünftig erlaubt sein, kostenpflichtige Zusatzinhalte über die App zur Verfügung zu stellen. Spotify verweist auch auf einen exklusiven Neuzugang: Im Rahmen vonsprechen der Rockmusiker Bruce Springsteen und der ehemalige US-Präsident Barack Obama acht Folgen lang über die Themen „Vaterschaft, Ehe und die Zukunft Amerikas“. Kurz vor dem Ende der Präsentation erklärte das Unternehmen, bald in 85 neuen Märkten in Afrika, Europa, Asien und Lateinamerika an den Start gehen zu wollen.