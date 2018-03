Das iPad mini lebt weiter - doch wie lange noch?

iPad mini 4 als letzter Mohikaner

Zerdrückt von Tablet und »Phablet«

iPad mini 1 bis 4

Als Apple im Oktober 2012 das erste iPad mini der Öffentlichkeit präsentierte, erfüllte das Gerät eine wichtige Mittlerfunktion zwischen Smartphones und Tablets im Normalformat. Die 7,9'' Displaydiagonale passten genau zwischen die 4'', die beim iPhone seinerzeit üblich waren, und den 9,7'' des iPad. Das iPad mini kam bei der Kundschaft gut an und sorgte für insgesamt drei Nachfolgemodelle. Das iPad mini 4 jedoch war Apple im September 2015 nur noch eine Randnotiz wert, seitdem hörte man nichts mehr von dieser Produktlinie.Auch beim gestrigen Bildungsevent war das mini den Apple-Verantwortlichen keinen Nebensatz mehr wert. Im Vorfeld war gar zu befürchten, dass es im Windschatten des iPad 9,7'' gänzlich aus dem Programm genommen werde. Dies ist nicht geschehen, das iPad mini 4 von 2015 gibt es weiterhin für 429 Euro zu kaufen (Store: ). Allein, es ist im Vergleich zum neuen iPad kaum eine lohnende Investition: Der eingebaute A8-Chip ist zwei Jahre älter als der A10 und es gibt keine Kompatibilität mit dem Apple Pencil. Trotzdem ist der Einführungspreis des iPad 9,7'' um geschlagene 80 Euro günstiger, wenn auch mit nur 32 GB statt der 128 GB des mini 4.Wie kommt es aber, dass Apple so ganz und gar das Interesse am 7,9''-Tablet verloren hat? In Zeiten immer größerer Smartphones und sogenannter »Phablets« ist die Marktnische für das Gerät verschwunden. Das iPhone X bietet inzwischen 5,8''-Displays, für die 2018er iPhones sind gar weit über 6 Zoll im Gespräch. Im Android-Sektor sind diese riesigen Smartphones längst etabliert. Der ohnehin unter Druck stehende Tabletmarkt orientiert sich statt auf Mini- eher auf Maxiformate. Das iPad 12,9'' weist ebenso in die Richtung wie der Trend der Microsoft-Konkurrenz, Hybride aus Tablet und Notebook zu entwickeln.Das erste iPad mini von 2012 hatte als größten Selling Point die kompakte Größe von 7,9'', dazu den Apple A5-Chip des iPhone 4s. Dafür fehlten noch wichtige Hardware-Features wie das Retina-Display, welches Apple erst mit dem iPad mini 2 im Jahr 2013 ergänzte. Außerdem erhöhte der Konzern den RAM-Speicher von 512 MB auf 1 GB. Das iPad mini 3 von 2014 behielt nahezu alle Hardware-Feature unverändert bei, implementierte aber den Fingerabdrucksensor Touch ID. Die 4. Generation schließlich besitzt als Kern den A8-Chip des iPhone 6 mit M8-Koprozessor und 2 GB RAM. Es ist durchaus realistisch, dass es keine 5. Generation mehr gibt und das iPad mini 4 spätestens dann verschwindet, wenn der Absatz wegen veralteter Hardware endgültig weggebrochen ist.Weiterführende Links: