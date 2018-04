Dark Mode in macOS 10.14: Codeschnipsel in WebKit gibt Hinweis

Seit OS X 10.10 Yosemite gibt es in macOS die Option, die Menuleiste wie auch das Dock in einem dunklen Modus zu betrieben. In ersten Entwicklervorabversionen von Yosemite war vorgesehen, dass es sich hierbei um einen kompletten Dunkel-Modus handeln sollte, bei dem sich auch die Oberflächen aller Programme anpasst. Da ein echter Dark Mode für App-Entwickler einen großen Umbau bedeutet, beerdigte Apple auf macOS das Thema vorerst und begnügte sich mit der dunklen Menuleiste und Dock.Nun ist eine kleine Änderung im offenen Quellcode von WebKit aufgefallen, welche bereits im März 2018 von Apple-Entwicklern vorgenommen wurde. WebKit ist für die Darstellung von Internetseiten in Safari verantwortlich - sozusagen der Kern des Browsers.Die geänderte Stelle im Quellcode dreht sich um eine Einstellung, welches grundlegende Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche verwendet werden soll - die des Betriebssystems oder eine eigene. Eine sehr interessante Änderung, da diese speziell markiert, nur unter macOS 10.14 zum Tragen zu kommen - in älteren macOS-Versionen wird der Quellcode überhaupt nicht verwendet.Es ist möglich, dass Apple mit macOS 10.14 (und iOS 12) einen echten Dark Mode einführt. Die Grundlagen hierfür sind in macOS 10.13 bereits vorhanden - Programme können auf Wunsch ihr Erscheinungsbild mit wenigen Eingriffen seitens der Entwickler dunkel darstellen. Die meisten Apple-eigenen Bedienelemente passen sich korrekt an das dunkle Erscheinungsbild an.macOS 10.14 wird der Öffentlichkeit, zusammen mit iOS 12, watchOS 5 und tvOS 12, zum allerersten Mal am 4. Juni 2018 auf der Worldwide Developer Conference präsentiert. Die finale Version von macOS 10.14 wird höchstwahrscheinlich im Herbst 2018 an Endkunden ausgeliefert - nach der Worldwide Developer Conference haben Entwickler bereits Zugriff auf unfertige Vorabversionen.