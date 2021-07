DOS-Emulator fliegt bald aus dem App Store: Entwickler wehrt sich gegen Apple-Beanstandungen

Apple: Verstoß gegen App-Store-Richtlinien

App-Anbieter sieht kein Vergehen

Apple schon lange kritisch gegenüber iDOS

PC-Nostalgiker und Gamer der ersten Stunde verlieren bald voraussichtlich die Möglichkeit, DOS-Spiele auf ihrem iPad sowie iPhone zu nutzen. Apple wird die beliebte Emulationssoftware "iDOS 2" aus dem App Store entfernen, so Chaoji Li. Der Entwickler der Software kündigte das vorläufige Ende der App per Blogeintrag an. Obwohl die Software schon seit Langem erhältlich ist, lehnte Apple das zuletzt eingereichte Update ab. Der Grund: Verletzung der App-Store-Richtlinien.Apple beanstandet eine der Kernfunktionen der Software: Das Programm habe während der Prüfung ausführbaren Code installiert oder ausgeführt, was laut des Unternehmens aus Cupertino unzulässig ist. Problematisch daran sei die Möglichkeit, Features und Funktionen der Software über ausführbaren Code nachträglich zu ändern. Zudem biete iDOS Nutzern die Gelegenheit, Inhalte ohne gültige Lizenz zu laden (DOS-Spiele). iDOS 2 unterstützt iTunes File Sharing und stellt einen Speicherbereich für Spiele in der Dateien-App zur Verfügung. Das Unternehmen aus Cupertino gibt dem Entwickler 14 Tage Zeit, die bemängelten Punkte zu korrigieren.Li kann die Ablehnung seines App-Updates nicht nachvollziehen. Die Aktualisierung aktiviere zwar den Document Browser Mode, sei jedoch konform mit Apples Vorgaben. Die Anwendung lade keinen Code aus dem Internet, habe keine Store-Ansicht und starte Emulationen nur auf einem kleinen Bereich des Displays. Da der ausführbare Code per Emulator in einer Sandbox laufe, bestehe zudem kein Sicherheitsrisiko. Außerdem bestehe die Option zum iTunes File Sharing schon seit langer Zeit ohne Beanstandung. Li weigert sich, die kritisierten Funktionen aus der App zu entfernen, da dies ein Betrug an den Kunden sei, die bereits Geld für die Software bezahlt haben.iDOS hat eine lange, wenngleich problematische Geschichte im App Store. Die erste Version von iDOS kam ursprünglich 2010 in den App Store. Doch Apple entfernte die Ur-Version bereits kurze Zeit nach dem Start. 2011 gab die Software ihr Comeback, blieb wegen weiterer Konflikte mit Apple aber jahrelang ohne Update. Version 2 erschien schließlich 2014 und musste ebenso lange auf Aktualisierungen verzichten.Nachdem Li 2020 Document Storage implementierte, konnten wieder aktualisierte Versionen erscheinen. Außer DOS-Spielen gelang es Anwendern auch, Windows 3.1 beim iPad aufzuspielen, was Apple missfiel. Wer iDOS 2 (App Store: ) haben möchte, dürfte bis zur Entfernung aus dem App Store nicht mehr allzu viel Zeit haben – sofern der Entwickler die geforderten Änderungen nicht umsetzt.