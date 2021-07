Corona-Warn-App prüft vor Reisen die Gültigkeit von Zertifikaten und informiert über lokale Inzidenz

Zertifikatsprüfung für 31 europäische Länder

App zeigt bis zu fünf lokale Inzidenzwerte an

Schnelltest-Profile lassen sich bearbeiten

Was vor etwas mehr als einem Jahr als reine Kontakt-Tracing-Anwendung an den Start ging, hat sich mittlerweile zu einem Werkzeug mit zahlreichen Funktionen entwickelt. Die deutsche Corona-Warn-App zeigt schon lange nicht mehr nur Risikobegegnungen an. Sie bietet darüber hinaus ein Kontakt-Tagebuch, speichert Impfzertifikate sowie Testergebnisse und informiert über die aktuelle Lage in der anhaltenden Pandemie. Zudem ermöglicht die App Check-Ins bei Veranstaltungen sowie in Geschäften und Restaurants.Mit dem soeben veröffentlichten Update auf Version 2.6.1 kommen nun erneut einige weitere Funktionen hinzu. Eines der neuen Features ist besonders in der aktuellen Urlaubszeit äußerst praktisch, dürfte sich aber auch darüber hinaus etwa für Geschäftsreisende als sehr nützlich erweisen. Die Corona-Warn-App kann nämlich ab sofort hinterlegte Impf-, Test und Genesenenzertifikate daraufhin überprüfen, ob sie in den jeweiligen Zielländern gültig sind. Hierzu öffnet man das gewünschte Zertifikat mit einem Fingertipp auf den QR-Code und wählt anschließend die Option "Gültigkeit prüfen". Angezeigt werden zunächst die Informationen für Deutschland. Nach der Auswahl eines Landes sowie des Einreisedatums informiert die App darüber, ob das Zertifikat dort akzeptiert wird. Zusätzlich gibt es einige Hinweise zu den Bedingungen und möglichen Einschränkungen.Die Corona-Warn-App präsentiert bereits seit Längerem einige statistische Werte im Zusammenhang mit der Pandemie, etwa die Zahl der täglichen Neuinfektionen und die bundesweite 7-Tage-Inzidenz. Diese Informationen sind allerdings nicht besonders hilfreich, wenn es um möglicherweise drohende Einschränkungen geht, denn diese werden auf Bundesland-, Kreis- oder Stadtebene verhängt. Die neue Version der App informiert daher jetzt optional auch über lokale Inzidenzwerte. Hierzu wischt man mit dem Finger auf der Statistikleiste nach rechts, tippt auf "Lokale 7-Tage-Inzidenz hinzufügen" und wählt dann ein Bundesland sowie eine Kommune aus. Auf diese Art und Weise lassen sich bis zu fünf Orte hinzufügen, welche dauerhaft links neben der bundesweiten Angabe erscheinen.Darüber hinaus bietet Version 2.6.1 der Corona-Warn-App jetzt die Möglichkeit, das eigene Schnelltest-Profil zu bearbeiten. Unter anderem kann man die Adresse und andere Angaben ändern. Die Entwickler haben zudem wie stets einige Fehler behoben. Die aktualisierte App steht ab sofort im iOS App Store zur Verfügung. Wer sie bereits installiert hat, erhält das Update in aller Regel in Kürze automatisch.