Corona-Warn-App 2.0 mit Event-Check-in veröffentlicht

Version 2.0 der offiziellen deutschen Corona-Warn-App ist erschienen. Das Update auf die neue Ausgabe der Anwendung, die mittlerweile rund 27 Millionen mal auf iPhones und Android-Smartphones heruntergeladen wurde, bringt eine wichtige Neuerung mit. Die sogenannte Eventregistrierung ermöglicht wie bereits vor einigen Wochen angekündigt den Nutzern das Einchecken unter anderem bei Restaurantbesuchen und Konzerten, lässt sich aber auch für private Zusammenkünfte einsetzen.Im Unterschied zur zentralen Funktion der "Luca"-App, die aus verschiedenen Gründen ins Gerede gekommen ist, soll die Eventregistrierung der Corona-Warn-App nicht die von Restaurants und Geschäften zu führenden Kontaktlisten ersetzen. Ziel ist es vielmehr, das Kontakt-Tracing der Anwendung um die Erkennung von Infektions-Clustern zu erweitern und somit Ansteckungsketten schnell unterbrechen zu können. Getreu den Richtlinien für die von Apple und Google gemeinsam entwickelten Exposure Notifications, auf denen die Corona-Warn-App basiert, geschieht das ohne das Sammeln persönlicher Daten und somit vollständig anonym.Konzertveranstalter, Einzelhändler und Gastronomen, aber auch Privatpersonen können in der Corona-Warn-App einen QR-Code erstellen. Dieser enthält alle erforderlichen Daten des Geschäfts beziehungsweise der Veranstaltung einschließlich des Datums sowie gegebenenfalls die Uhrzeiten von Beginn und Ende. Alle Gäste beziehungsweise Besucher können dann diesen QR-Code mit ihren Smartphones scannen und dadurch einchecken. Die Daten werden ausschließlich lokal auf den Geräten gespeichert, die App löscht sie automatisch nach zwei Wochen. EIne Übermittlung etwa an Gesundheitsämter, andere Behörden oder Unternehmen findet nicht statt.Wird ein Nutzer während dieses Zeitraums positiv auf SARS-CoV-2 getestet, kann er seine sämtlichen Check-ins und den Diagnoseschlüssel auf den Server der Corona-Warn-App hochladen und so mit anderen Nutzern teilen. Diese erhalten dann im Zuge des regelmäßig stattfindenden Abgleichs eine entsprechende Warnung und können entsprechend reagieren, sich also beispielsweise auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Die Risikobewertung wird im Kontakt-Tagebuch der App angezeigt, das bereits seit einiger Zeit in der Anwendung enthalten ist. Die Anwendung unterscheidet zwischen zwei Szenarien: Als Ad-hoc-Events gelten etwa private Treffen sowie Feste und Veranstaltungen mit definierten Anfangs- und Endzeitpunkten, sogenannte ständige Lokationen ohne zuvor festgelegte Besuchszeiten sind beispielsweise Restaurants, Läden und Friseursalons.Wegen ihrer datenschutzkonformen Gestaltung stellt die Eventregistrierung der Corona-Warn-App keine vollwertige Alternative zur "Luca"-App dar. Allerdings soll sie deren QR-Codes auslesen können, ob die soeben veröffentlichte Version 2.0 das bereits ermöglicht, ist derzeit nicht bekannt. Antworten auf die häufigsten Fragen zum Event-Check-in der Corona-Warn-App gibt es auf einer eigens eingerichteten Webseite , die Beschreibung des Features einschließlich einiger Videos haben die Entwickler in ihrem Blog veröffentlicht.im iOS App Storeim Google Play Store