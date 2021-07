Neue Version der Corona-Warn-App: Geimpft, Getestet – jetzt auch "Genesen" als Zertifikat

Auch "Genesene" können sich jetzt ausweisen

Import auch für Familienmitglieder

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde die Corona-Warn-App veröffentlicht. Die App soll als einer der Schlüssel im Kampf gegen Corona dienen und Nutzern eine Warnung anzeigen, die sich längere Zeit in der Näher einer später positiv getesteten Person aufgehalten haben. Fast eine halbe Million unerfreulicher Testergebnisse wurden seitdem über die App geteilt . Angesichts des dezentralen Ansatzes weiß man nicht, wie viele Nutzer daher auf ihrem iOS- oder Android-Smartphone auch eine grüne bzw. rote Warnung erhielten. Insgesamt hätten es allerdings noch viel mehr sein können, denn 39 Prozent der 780.000 betroffenen Anwender entschieden sich dagegen, ihr Resultat anonym zu übermitteln.Inzwischen steht auch Version 2.5 der von SAP und Telekom entwickelten App zur Verfügung. Diese bringt einmal mehr wichtige Verbesserungen mit und schließt das Thema der "Drei Gs", nämlich Geimpft, Genesen und Getestet ab. Schon lange war es möglich, Testergebnisse in der App anzuzeigen. Auch der Import des digitalen Impfnachweises per QR-Code ist keine Neuigkeit mehr. Nun geht es aber um das dritte G, nämlich den Genesenen-Nachweis. Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, wird für den Zeitraum von sechs Monaten als immunisierte Person betrachtet – ganz so, als sei man vollständig geimpft.Wie es in der Updatebeschreibung heißt, können genesene Nutzer fortan ein digitales Zertifikat als offiziellen Nachweis integrieren. Dies ist auch für andere Personen wie beispielsweise Familienmitglieder möglich. Besagtes Zertifikat lässt sich beispielsweise vom Hausarzt ausstellen, ebenso wie beim Impfnachweis ermöglicht der aufgedruckte QR-Code einen Import. Weitere Verbesserungen der Version 2.5 betreffen zusätzliche Statistiken. Neben den Infektionszahlen gibt es jetzt auch einen Überblick zum Fortschritt der Impfungen in Deutschland. Die Warn-App steht über diesen Link kostenlos im App Store zur Verfügung, erforderlich ist iOS 12.5 oder neuer.