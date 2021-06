Apple Wallet: Offiziellen Corona-Impfnachweis importieren – per inoffizieller Web-Lösung

Impfnachweis importieren, für die Wallet umwandeln



Eines der "drei Gs", die angesichts umfangreicher Öffnungs-Aktionen derzeit eine Rolle spielen, ist neben "getestet" und "genesen" auch "geimpft". 14 Tage nach der zweiten Dosis gelten Personen als immun und können sich mit einem QR-Code beispielsweise auch ohne gesonderten Test in einem Hotel einchecken. Seit Kurzem kann die Corona-Warn-App den entsprechenden Code anzeigen, selbiges gilt für Lösungen wie Luca oder CovPass. Steht man eher auf klassische Dokumente, bleibt es einem natürlich unbenommen, sein Impfzertifikat auf Papier vorzuweisen. Um allerdings einen solchen Ausweis in die Apple Wallet zu befördern, gibt es derzeit keinen offiziellen Weg – wohl aber einen Workaround per Web-Lösung.Wer seinen offiziellen Impfnachweis gerne in der Apple Wallet vorfinden möchte, um direkten Zugriff per iPhone oder auch Apple Watch zu haben, kann hierfür die Idee von Marvin Sextro aus Hannover nutzen. Über die entsprechende Website lässt sich das Impfdokument scannen, welches man nach der letzten Impfung ausgehändigt bekommt. Es stehen die Optionen "Foto vom Dokument machen" sowie "PDF importieren" zur Verfügung – nur letzteres soll laut Beschreibung aber zuverlässig funktionieren. Unterstützt sind übrigens alle EU-Nachweise, nicht nur in Deutschland ausgestellte Zertifikate.In unserem Test gelang es auch, den Impfnachweis in die Apple Wallet zu befördern. Wichtiger Hinweis: Die komplette Seite zu importieren schlug fehl, war jedoch nur der QR-Code im Dokument zu sehen, klappte der Vorgang. Wer sich Sorgen um den Datenschutz macht, erhält weitere Informationen in den Datenschutzbedingungen . Dort ist unter anderem erläutert, dass die Erstellung des Nachweises lokal im Browser erfolgt, keine Daten gespeichert werden sowie keine Übertragung an Drittanbieter stattfindet. Für die offizielle Warn-App ist indes vorerst keine Wallet-Integration geplant. Dass sich die digitale Brieftasche des iPhones auch im gesperrten Zustand anzeigen lässt, galten diese Datenschutz-Bedenken als Argument gegen die Funktion.