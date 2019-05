Corning verspricht unzerbrechliches Smartphoneglas – wenn die Geräte nur einen Millimeter dicker wären

„Praktisch unzerbrechlich“

Dickere Smartphones für besseren Bruchschutz

Apple könnte in Zukunft iPhones auf den Markt bringen, deren Glas deutlich besser gegen Sturzschäden geschützt ist als bisherige Modelle. Dafür müssten die iPhones aber auch mindestens einen Millimeter dicker werden. Möglich macht das Gorilla Glass 6, dessen Robustheit Hersteller Corning kürzlich vor Journalisten demonstrierte.„Wenn das Glas der neuesten Smartphones nur etwas dicker wäre, würde es fast unzerbrechlich sein“, so Dave Young von Corning. In einer Demo für geladene Journalisten zeigte das Unternehmen, wie schwer es ist, den ein Millimeter dicken Beispiel-Exemplaren von Gorilla Glass 6 Schaden zuzufügen. Die Tester erhielten ein Metallwerkzeug und andere Gegenstände, mit dem sie die neuesten Variante des Gorilla Glass malträtieren sollten. Während normales Glas direkt brach und verstärktes Glas nur etwas robuster war, überstand Gorilla Glass 6 alle Angriffe – ohne einen einzigen Kratzer.Auch beim Sturztest beeindruckte die neuste Glas-Zusammensetzung von Corning. Normales Glas brach – erwartungsgemäß – schon bei einem Sturz aus einem Meter Höhe, Gorilla Glas 6 konnten dagegen selbst 2 Meter nichts anhaben – diverse Male hintereinander. Young zufolge sei es in dem Fall eher die Smartphone-Hardware, die noch vor dem Glas Ausfallerscheinungen zeige. Ob Gorilla Glass 6 für die 2019er iPhones infrage kommt, weiß nur Apple. Young antwortete auf die entsprechende Frage bloß: „Wir sind auf der Liste der von Apple anerkannten Zulieferern.“Smartphone-Hersteller nutzten die verschiedenen Generationen des Gorilla Glass bislang in über sechs Milliarden Einheiten, so Corning. Apple verwendete Gorilla Glass schon für das erste iPhone – und vermutlich auch jede weitere iPhone-Generation, doch weder Apple noch Corning machen dazu konkrete Angaben.Die Herausforderung heutzutage ist das im Vergleich zu früher recht dünne Smartphone-Gehäuse. Während Gorilla Glass im ersten – noch vergleichsweise üppigen – iPhone von 2007 problemlos mit einer Dicke von einem Millimeter Platz fand, ist das Glas bei Smartphones inzwischen nur noch zwischen 0,45 und 0,55 Millimetern dünn. Young zufolge müsste das Glas sowohl auf der Front- als auch auf der Rückseite von Smartphones jeweils nur 0,5 Millimeter dicker sein als bisher, um es praktisch unzerbrechlich zu machen.