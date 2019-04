Video: iPhone XS Max vs. Galaxy S10+ im Falltest – Wer ist stabiler?

Ergebnis

Fällt das Smartphone vom Tisch oder aus der Tasche, so ist schnell für hohen Schaden gesorgt. Mit Glas vorne und Glas hinten gibt es reichhaltig Möglichkeiten, ungewollte Spinnennetze erscheinen zu lassen. Zwar wird auch das Material immer widerstandsfähiger und Cornings "Gorilla Glass" kam inzwischen bei Version 6 an, dennoch vertragen sich Smartphones und harte Böden weiterhin nicht. Ein Test wollte nun ermitteln, welches Top-Smartphone empfindlicher ist und ließ ein iPhone XS Max gegen das Galaxy S10+ in mehreren Falltests antreten. Die schlechte Nachricht zuerst: Beide Geräte sind sehr einfach zu beschädigen. Samsung setzt beim Display auf Gorilla Glass 6, die Rückseite ist mit Gorilla Glass 5 versehen. Apple dokumentiert das Material nicht, man kann aber ebenfalls fest von einer aktuellen Corning-Serie ausgehen.Im ersten Testzyklus fielen die Smartphones aus einer Höhe von einem Meter auf Rücken, Front und eine Ecke. In der verschärften Variante stieg die Fallhöhe dann auf 1,5 Meter, was aber im Alltag vermutlich eher selten vorkommt. Sowohl Galaxy S10+ als auch iPhone XS Max quittierten die erste Runde (Landung auf der Rückseite) mit sichtbaren Beschädigungen – wenngleich das iPhone die ungewollte Belastung besser verkraftete und daher das Duell für sich entschied.Der Sturz auf die Gehäuseecke verlief bei beiden Geräten glimpflich. Dies ist insofern relevant, als dass punktuelle Schläge auf den Rand normalerweise eher für defekte Displays sorgen, also flächiges Landen mit der gesamten Front. Anscheinend hat sich dieses Verhalten nun verbessert. Fielen die Smartphones hingegen direkt auf die Front, so ging dies mit sichtbaren Sprüngen im Glas einher. Während das iPhone aber nur in einem Displayviertel Beeinträchtigen zeigte, zersprang das gesamte Galaxy-Display.Das iPhone XS Max entscheidet den Stabilitätstest für sich, wenn auch knapp. In Punkten ausgedrückt erhielt das iPhone XS Max 36 Zähler, das Galaxy erhielt 34. In einem Aspekt schnitt Samsungs Gerät besser ab: Auch nach maßgeblichen Beschädigungen blieb das Gerät funktionell, wohingegen beim iPhone keine Displayeingaben mehr möglich waren. Die Tester weisen allerdings daraufhin, dass man dafür zehn Stürze in Folge auslöste – was im Alltag selbst bei den schusseligsten Personen nicht passieren sollte.