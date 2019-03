Cook zeigt Humor – und nennt sich selbst Tim Apple

Meet Tim 

Trump betont Freundschaft

Tim Cook hat in Anlehnung an eine Aussage von Donald Trump den Namen „Tim Apple“ weiterverwendet. Der US-Präsident hatte den CEO auf einer offiziellen Sitzung so genannt und geteilte Reaktionen hervorgerufen. Das Social-Media-Team des Weißen Hauses korrigierte die Aussage im nachhinein leicht. Trump betonte nach der Sitzung seine Freundschaft zu dem Konzernlenker.Tim Cook hat seinen Twitter-Namen zu Gunsten einer Anspielung auf die besagte Sitzung geändert. Er firmiert nun unter „Tim ”. Ausgesprochen lautet der Name „Tim Apple“ und nimmt so direkten Bezug zu der präsentiellen Nomenklatur. Cook saß bei der Sitzung des American Workforce Policy Advisory Board direkt neben Trump, der sich lobend über „Tim“ äußerte. Zum Ende der Ansprache an den Konzernchef nannte er Cook „Tim Apple“, wobei die Mitschrift im Internet nachträglich korrigiert wurde. Das Weiße Haus setzte in der Schriftform einen Gedankenstrich zwischen „Tim“ und „Apple“, vermutlich um die Namensmetapher abzuschwächen.Trump äußerte sich nach der Sitzung positiv über Apples Aktivitäten. Der Konzern habe eine „unglaubliche Arbeit geleistet”, „so viele Leute beschäftigt“ und „aufgrund der neuen Steuergesetze viel Geld in unser Land zurückgebracht.“ Cook sei „ein Freund“ von ihm geworden. Beobachter bezweifeln allerdings eine Freundschaft, die über einen gewissen Nutzwert hinausgeht. Der Apple-Chef hatte sich in der Vergangenheit bei vielen Themen, etwa Einwanderung, Klimawandel oder Handelspolitik gegen die Politik des Präsidenten ausgesprochen. Zudem können dem schwulen Top-Manager die wiederholten homophoben Äußerungen des Präsidenten kaum gefallen.