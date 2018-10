Trump bereitet Zölle gegen alle Apple-Produkte aus China vor

Ankündigung noch im Dezember

Ein Treffen auf Messers Schneide

Ende der Schonfrist für Apple

Die USA bereiten sich darauf vor, alle verbliebenen Waren aus China mit massiven Strafzöllen zu belegen. Dazu würden auch alle Apple-Produkte gehören, die in dem Land gefertigt werden – fast alle. Das berichtet Blooomberg mit dem Verweis auf drei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.Die offizielle Ankündigung der neue Produktliste mit allen verbliebenen Waren soll Anfang Dezember erfolgen. Das würde bedeuten, die Zölle könnten zu Chinas Nationalfeiertag Anfang Februar inkrafttreten. Es handelt sich um Waren im Wert von 257 Milliarden US-Dollar. Zwei der Quellen betonten, eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden. Experten sagen voraus, dass die Abgaben das Wachstum Chinas spürbar beeinträchtigen würden. Andererseits habe China verschiedene Optionen sein Wachstum dennoch aufrecht zu erhalten. An der Börse brachen in der Folge die amerikanischen Aktien des S&P-500-Index um 2,1 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index nur um 0,1 Punkte nachgab.Am 8. November trifft sich US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinpin auf einem Gipfel mit 20 weiteren Teilnehmern in Buenos Aires. Sollten die Gespräche keine positive Wendung im Handelskrieg der beiden Großmächte bringen, erwarten Beobachter die neue Eskalationsstufe. Trump gibt sich im Vorfeld siegessicher. In einem Interview mit Fox News verkündete er: "Ich denke, wir machen einen großartigen Deal mit China und er muss großartig werden, weil sie unser Land leergeräumt haben." Am Samstag auf einer Veranstaltung in Indiana bekräftigte er: "Wir sind in einem Handelsdisput – ich möchte dieses Wort verwenden, weil es ein nettes, weiches Wort ist – aber wir werden gewinnen." Und weiter: "Weißt du warum? Weil wir immer gewinnen."Am Tag nach der Ankündigung der ersten Zölle für Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar hatte China mit einer eigenen 60-Milliarden-Dollar-Liste gekontert. Planmäßig steigen die Abgaben der ersten US-Runde am 1. Januar von 10 auf 25 Prozent. Eine solche automatische Steigerung ist auch für weitere Zollrunden vorgesehen. Apple-Produkte waren in der Vergangenheit von der Liste gestrichen worden. Berichte behaupten, die Entfernung sei auf ein Versprechen der Trump-Regierung gegenüber Apple-Chef Tim Cook zurückzuführen. Die Apple Watch entkam erst kürzlich der letzten Liste. US-Medien gehen davon aus, dass diese Sicherheitsgarantien für das wertvollste Unternehmen der Welt bei einer weiteren Eskalationsstufe nicht mehr haltbar sind.