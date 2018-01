CarPlay: WhatsApp unterstützt Apples Auto-Schnittstelle

iCulture

WhatsApp via CarPlay nutzen



Das auf den ersten Blick unscheinbare aktuelle Update für WhatsApp (Store: ) liefertzufolge eine Funktion nach, auf die diverse Anwender schon seit längerem warten. Die Aktualisierung der iPhone-App bietet außer den in der Update-Beschreibung gemeldeten Fehlerbehebungen auch die Unterstützung für Apples Automobil-Schnittstelle CarPlay.Autofahrer können demnach über das CarPlay-Interface ihres Vehikels inklusive der Siri-Integration WhatsApp-Nachrichten empfangen und senden. Das WhatsApp-Icon erscheint automatisch als zusätzliches Symbol auf der Benutzeroberfläche von CarPlay.Apples Sprachassistent informiert den Anwender über das Eintreffen einer WhatsApp-Nachrichtet und schlägt vor, diese vorzulesen. Umgekehrt lassen sich per Sprachbefehl Mitteilungen verfassen und an WhatsApp-Kontakte schicken. Siri liest die Nachricht vor dem Versenden zur Sicherheit nochmal vor, damit der Nutzer prüfen kann, ob der Inhalt stimmt.Zusätzlich zur CarPlay-Unterstützung enthält das Update auch einige kleinere Neuerungen. Große Emojis werden jetzt auch in Zitaten groß abgebildet. Zudem können Nutzer in Gruppen, denen sie nicht mehr angehören oder die geschlossen wurden, fortan private Antworten für die jeweils ausgewählte Mitteilung verschicken.WhatsApp 2.18.20 für iPhone benötigt mindestens iOS 7. Die Anwendung ist kostenlos verfügbar (Store: ).