Apple CarPlay in Übergröße: Alpine zeigt bewegliches Nachrüstset für alle Autos

Ein »schwebender« Bildschirm

Keine Wireless-Option

Preis und Verfügbarkeit

Alpine hat inzwischen ein recht breites Portfolio an Nachrüstsets für Apple CarPlay in verschiedenen Preisklassen. Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas präsentierte das Unternehmen nun die nächste Generation im höherpreisigen Segment, das Alpine iLX-F309. Hauptaugenmerk dieses Produkts ist das besonders große Display mit einer Diagonale von 9 Zoll. Das allein wäre noch nichts besonderes, gibt es diese Größe doch zur Genüge auf dem Markt. Allerdings passen diese nur auf ausgewählte Automodelle; Alpine dagegen hat sich auf die Fahne geschrieben, das Set für alle älteren Kfz kompatibel zu machen, auch diejenigen, die am Armaturenbrett eigentlich keinen Platz für diese Größe haben.Gelöst wurde das Problem über eine Ausfahr-Elektronik, welche das Display einige Zentimeter weit nach vorne fahren lässt, um nicht in Konflikt mit anderen Bereichen der Cockpitfront zu geraten. Es lässt sich weiterhin in einer Vielzahl von Winkeln kippen und in Höhe und Tiefe um mehrere Zentimeter anpassen, um sich möglichst exakt auf das entsprechende Führerhaus eines Autos einzustellen.Verzichten müssen Kunden dagegen auf die Möglichkeit, ihr iPhone kabellos mit dem System zu verbinden, wie es beispielsweise das ältere Modell iLX-107 bereits kann (MTN berichtete: ). Ansonsten verfügt das iLX-F309 auch über Kompatibilität zum Konkurrenzsystem Android Auto, hat Radioempfang und dient als Display für Rückfahrkameras, wenn verfügbar. Ein USB-Port erlaubt den Anschluss von Speichersticks, über die Audiodateien im FLAC-, MP3-, WMA- und AAC-Format abgespielt werden können.Das CarPlay-Nachrüstset in Übergröße soll im Februar auf den Markt kommen und ist mit 1.100 US-Dollar deutlich teurer als frühere Modelle. Über Apples CarPlay-Schnittstelle lässt sich das iPhone mit dem Bordcomputer eines Autos, bzw. einem Nachrüstset im Armaturenbrett verbinden und zeigt fahrgeeignete Apps im Autodisplay an.