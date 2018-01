Letzte große Automarke gibt Widerstand gegen CarPlay auf

Toyota bringt jetzt auch CarPlay-Wagen

Der 2019er Toyota Avalon erhält eine Option für Apple CarPlay, die Schnittstelle zwischen iPhone und Bordcomputer. Das allein klingt erstmal wenig aufregend, da sich Apples Schnittstelle inzwischen in fast allen Neuwagen der großen Marken zumindest als Option wiederfindet. Außerdem wird der Avalon nicht nur in den USA gefertigt, sondern auch allein dort verkauft.Trotzdem stellt dies einen weiteren großen Schritt der CarPlay-Verbreitung innerhalb der Automobilbranche dar. Denn Toyota war bis zuletzt ein entschiedener Gegner des Apple-Systems, noch im letzten Jahr schlossen die Verantwortlichen eine CarPlay-Integration dezidiert aus. Toyota war damit das einzige große Loch in der Versorgungskette, nachdem quasi alle anderen relevanten Marken bereits auf den Zug aufgesprungen sind (MTN berichtete: ).Wie Toyota-Sprecher Brian Lyons auf der International Auto Show in Detroit bekanntgab, steht in Sachen CarPlay sogar noch mehr in Aussicht und es soll nicht beim 2019er Avalon bleiben. In Kombination mit dem Entune-3.0-Infotainmentsystem soll es auch in einige, nicht näher spezifizierte weitere Baureihen kommen. Da sowohl der Camry als auch der Van Sienna mit diesem System ausgeliefert werden, dürften diese beiden Modellreihen mindestens gemeint sein. Bis auf Weiteres beschränkt sich aber auch ihre Verfügbarkeit auf die Vereinigten Staaten. Ob Toyota kabelgebundenes CarPlay anbietet oder gleich einen Schritt überspringt und Wireless CarPlay mitbringt, ist bislang nicht bekannt. Die drahtlose Variante ist bisher nur bei BMW oder in einem Alpine-Nachrüstset zu haben.Natürlich ging die CarPlay-Expansion in den letzten Monaten auch außerhalb von Toyota weiter: So bringen etwa der kommende Audi A7, BMW X2, BMW i8 Coupe, Ford Ranger, Ford Edge, Mercedes G-Klasse, VW Jetta, VW Passat GT, Jeep Cherokee oder der 2019er Honda Insight Prototype die Möglichkeit, bestimmte Apps vom iPhone auf das Borddisplay zu bringen.