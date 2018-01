CarPlay: BMW kündigt kostenpflichtiges Abo-Modell an

„Nutzer profitieren beim Wechsel des Smartphones“

BMW wird 2019 bei Apples Auto-Softwareschnittstelle CarPlay auf ein Abo-Modell wechseln, für das Nutzer jährlich eine Gebühr zahlen müssen. Dies kündigte Don Smith, Technology Product Manager für BMW North America, auf der Detroit Auto Show an.Ab 2019 können Neukäufer eines BMW das erste Jahr über CarPlay gratis verwenden, danach betragen die Kosten für Apples Auto-System jährlich 80 US-Dollar. Wie viel Geld das Unternehmen in Europa für den Service verlangt, ist noch nicht bekannt.Aktuell kostet CarPlay für BMW-Neuwagen 300 Euro als Fixpreis. Smith betont gegenüber, dass die neue Abo-Variante für Kunden, die den jeweiligen BMW drei oder vier Jahre fahren, preisgünstiger ist als der alte 300-Euro-Tarif. Wer das jeweilige Auto inklusive CarPlay allerdings länger nutzen möchte, muss mit entsprechenden Mehrkosten gegenüber dem jetzigen Preismodell rechnen.Den Hauptvorteil für Kunden sieht Smith in der neugewonnenen Flexibilität hinsichtlich des Smartphones: „Der Abo-Tarif ermöglicht es Kunden, ihr Smartphone zu wechseln. Viele Leute kaufen CarPlay und denken, es sei ok. Aber manchmal hören sie nach einer Zeit auf, es zu verwenden. Oder sie wechseln zu Android.“BMW bietet aktuell keine Option auf Googles Android Auto an. Dafür stehen die zeitnahe Integration der Sprachassistenten Google Assistent und Amazon Alexa auf der Agenda des Unternehmens.