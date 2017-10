Apple CarPlay: Ein »Must Have« für viele iPhone-Nutzer beim Autokauf

Großes Interesse in Westeuropa

Weniger in USA, mehr in China

CarPlay bei Neukauf oder als Nachrüstset

Um das iPhone auch am Steuer eines Fahrzeugs verantwortungsvoll nutzen zu können, hat Apple vor drei Jahren die CarPlay-Schnittstelle entwickelt. Sie spiegelt fahrgeeignete Apps wie Karten oder Musik auf das Display eines kompatiblen Autos und erlaubt die Steuerung über die Armaturenknöpfe oder Siri. Nach längeren Anlaufschwierigkeiten hat CarPlay inzwischen fast flächendeckende Verbreitung bei Neuwagen der relevanten Marken erreicht, wenn auch meistens als zahlungspflichtige Zusatzoption.Eine aktuelle Studie von Strategy Analytics hat jetzt große Akzeptanz für das System bei den Kunden ermittelt. In Westeuropa gaben 29 Prozent der befragten iPhone-Besitzer an, beim nächsten Autokauf auf jeden Fall CarPlay dabei haben zu wollen. Weitere 56 Prozent zeigten sich zumindest interessiert an der Schnittstelle. Lediglich 15 Prozent wollten mit CarPlay nichts zu tun haben. Beim Konkurrenzsystem Android Auto sind die Werte ebenfalls gut, jedoch leicht schwächer als bei Apple CarPlay. Hier bezeichneten 25 Prozent der Besitzer eines Android-Smartphones die Schnittstelle als »Must Have«. 59 Prozent waren interessiert, 16 Prozent nicht. Befragt wurden jeweils nur Menschen, die über ein kompatibles Smartphone und ein Auto verfügten.Erstaunlich an der Studie ist die Tatsache, dass die Akzeptanz von CarPlay hierzulande sogar größer ist als in Apples Heimatmarkt USA. Dort gaben nur 23 Prozent der Befragten an, CarPlay auf jeden Fall besitzen zu wollen. 21 Prozent waren gänzlich uninteressiert. Dort schneidet Android Auto sogar ein ganzes Stück besser ab. In China schließlich ist die Freude über CarPlay wiederum größer als in Europa und USA. 36 Prozent der iPhone-Besitzer wollten CarPlay als »Must Have«, nur 8 Prozent lehnten es ab.Über alle Regionen hinweg ergab die Studie, dass 30 Prozent der Befragten iPhone-Besitzer sogar bereit seien, für CarPlay höhere Kosten beim Autokauf oder Leasing in Kauf zu nehmen. Bei den meisten Kraftfahrzeugen ist dies auch notwendig. Als Serienausstattung kommt die Schnittstelle nur bei den wenigsten Marken vor, eher bei Luxusreihen wie etwa Ferrari oder Porsche. Alternativ lassen sich auch ältere Autos nachträglich über Nachrüstsets mit CarPlay ausstatten, beispielsweise von Sony Pioneer oder Alpine Weiterführende Links: