Börsen-Absturz: Microsoft überholt kurzzeitig Apple

Nach 2010: Microsoft wieder (kurz) vorne

Der Börsenliebling wird abgestraft

Im Laufe des Jahres herrschte an den Börsen große Spannung, welches US-Unternehmen als erstes die Marke von einer Billion Dollar Börsenwert knacken würde. Waren sich die Marktbeobachter seit Jahren sicher, nur Apple habe diese Chance, setzte auch Amazon zu einem starken Spurt an – kam jedoch nur als Zweiter ins Ziel. Stattdessen holte sich Apple die symbolträchtige, wenngleich eigentlich völlig unbedeutende Krone. Bekanntlich liefen die letzten Wochen für Apples Wertpapier aber außerordentlich schlecht. Von Apple selbst gab es keine neuen Zahlen zum Abschneiden der aktuellen iPhone-Modelle, allerdings mussten zahlreiche wichtige Zulieferer eine Gewinnwarnung abgeben und verhaltene Aussichten prognostizieren. Angesichts der Vielzahl an Meldungen dieser Art wurden die Anleger nervös und stießen im großen Stile ihre Apple-Aktien ab. Rund 20 Prozent ging es nun schon nach unten und von der "One trillion Dollar"-Marke ist Apple bereits 190 Milliarden Dollar entfernt.Im Jahr 2010 hatte Apple zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte Microsoft überholt und einen höheren Börsenwert als der Marktriese aus Redmond erreicht. Gestern Mittag hieß es, Microsoft sei nach acht Jahren nun wieder an Apple vorbeigezogen – was zunächst eine Falschmeldung war, die auf ein Missverständnis der Berechnungsweise beruhte. Wenige Stunden später wurde der Umstand aber tatsächlich wahr und Microsoft lag mit 812,94 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung nun wieder vorne. Auch Redmond musste, so wie die meisten Tech-Unternehmen, Federn lassen. Mit einem Minus von nur acht Prozent lief es für Microsoft allerdings glimpflicher ab.Diese Entwicklungen zeigen deutlich, wie der langjährige Börsen-Liebling Apple momentan abgestraft wird. Dass Apple Preissenkungen beim iPhone XR vornahm (100 Dollar weniger, aber nur in Japan), beruhigte viele Marktbeobachter nicht, denn der Schritt gilt als Eingeständnis schwacher Absatzzahlen. Wie sich die Verkaufszahlen wirklich entwickeln, wird man leider nicht mehr erfahren, denn Apple schlüsselt ab dem kommenden Quartal keine genauen Daten mehr auf – auch diese Ankündigung hatte zu Unruhe bei Anlegern gesorgt. Auch Amazon und Alphabet sind daher derzeit mehr wert als Apple. Zum Ende des Handelstages schaffte Apple es dann allerdings wieder, Microsoft den dritten Platz abstreitig zu machen.