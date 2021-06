iPadOS: Endlich Widgets, besseres Multitasking

Automatischer Status bei iMessage

Kein neuer Lock-Screen

Heute Abend um 19 Uhr strahlt Apple die Keynote zur Worldwide Developers Conference 2021 aus – wegen der Corona-Pandemie erneut als reines Online-Event. Auch die Keynote findet wie die letzten Apple-Events in Form eines aufgezeichnetes Video statt – anstelle einer Bühnenpräsentation wie sonst üblich. Traditionell ist die Worldwide Developers Conference ein Event, bei welchem es sich vorrangig um Software dreht – doch dieses Mal könnte Apple diversen Gerüchtequellen nach auch die nächste Generation des MacBook Pro mit Apple Silicon vorstellen.Der gewöhnlich sehr gut informierte Mark Gurman von Bloomberg will nun weitere Details zu iOS 15 und iPadOS 15 erfahren haben. Mit iOS 14 führte Apple Widgets auf dem Home-Bildschirm ein: Kleine Informationsflächen lassen sich zwischen den App-Icons platzieren – beispielsweise der Kalender oder die Erinnerungsliste. Doch aus einem unerfindlichen Grund ist dies nur beim iPhone in dieser Form möglich – auf dem iPad kann der Nutzer diese nur auf der linken Seite des Home-Screens einblenden. Warum Apple auf dem iPad diesen Weg ging, wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben.Mit iPadOS 15 korrigert Apple aber laut Gurman dieses Manko – genau wie auf dem iPhone kann der Nutzer nun die Widgets frei zwischen den App-Icons platzieren. Ferner soll Apple auch das Multitasking-System überarbeiten, so dass die Arbeit mit mehreren Apps gleichzeitig besser funktioniert. Wie genau Apple dies erreichen will, lässt Gurman leider offen.Andere Messenger bieten schon lange die Möglichkeit, eine Statusmeldung zur veröffentlichen – beispielsweise "Bin auf der Arbeit" oder "Fahre gerade Auto". Status-Meldungen waren auch damalig in Apples iChat möglich, bevor iMessage die auf dem AOL Messenger basierende Funktionalität ablöste.Laut Gurman wird iMessage nun aber endlich solche Funktionen erhalten – manche davon sollen sogar auf Wunsch automatisch eingeblendet werden, wie zum Beispiel während einer Autofahrt. Auto-Replys mit vordefinierten Antworten sollen laut Gurman auch einen deutlich höheren Stellenwert erhalten als in Vorversionen. Ebenfalls soll sich feingranular festlegen lassen, welche Nachrichten dem Nutzer in welchem Status zugestellt und welche für später vorgehalten werden.Apple hörte mit iOS 14 auf die Nutzer und führte Widgets auf dem Home-Bildschirm ein – doch der Sperrbildschirm lässt sich weiterhin nicht anpassen. Viele Anwender wünschen sich, dort zum Beispiel die Erinnerungs-Liste oder das Wetter einzublenden – doch bisher ist dies nicht möglich. Apple arbeitet laut Bloomberg an einer deutlichen Aufwertung des Sperrbildschirms, aber leider sollen einige der geplanten Änderungen erst mit einer späteren iOS-Version umgesetzt werden.