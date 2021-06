Bloomberg: Große iPad-Neuerungen geplant – iPad, iPad mini und iPad Pro

Das kommende iPad mini könnte so wie das iPad Air aussehen Das kommende iPad mini könnte so wie das iPad Air aussehen

iPad mini: Neues Design voraus

Günstiges iPad weiterhin eingeplant

Die letzte große Neuvorstellung im iPad-Sektor liegt noch nicht lange zurück, denn im April hatte Apple das neue iPad Pro mit M1-Chip gezeigt. Allerdings ist laut Bloomberg bereits die nächste Tablet-Generation in Arbeit , diese soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Das Design der Rückseite werde sich verändern, denn Apple wolle in Zukunft auf Glas setzen. Jene Entscheidung sei einer wichtigen funktionellen Neuerung geschuldet, nämlich der Umstellung auf kabelloses Laden. Das iPad Pro soll allerdings nicht nur ohne Anstecken eines Kabels mit Strom versorgt werden, sondern ein weiteres wichtiges Feature erhalten: Legt man sein iPhone oder ein anderes Qi-kompatibles Gerät auf den iPad-Rücken, so diene das iPad Pro als Ladegerät.Bloomberg weist außerdem darauf hin, dass der Einsatz von MagSafe als recht wahrscheinlich gilt. Die mit dem iPhone 12 erstmals eingesetzte Technologie wandere demnach auch in den Tablet-Sektor. Gleichzeitig verfolge Apple die Idee, inwiefern sich kabellose Stromversorgung umsetzen ließe – also kein direkter Kontakt mehr zwischen den Devices erforderlich ist. Allerdings gilt eine Markteinführung im kommenden Jahr als ziemlich unwahrscheinlich. Ohnehin verstreiche noch so viel Zeit bis zur nächsten Generation des iPad Pro, dass sich manche Pläne ändern könnten, so Bloomberg.Das kleinste iPad mache ebenfalls einen Sprung nach vorne, wie es im Bericht heißt. Mit dem ersten Design-Update seit sechs Jahren übernehme Apple die Optik, wie man sie von den größeren iPads her kennt. Dies bedeutet auch den Wegfall des Home-Buttons, womit sich bei gleichen Abmessungen die Displaydiagonale vergrößern ließe. Beim iPad Air hatte Apple Touch ID ebenfalls in den Einschalt-Button verlegt – zugunsten der Displayfläche. Angeblich könnte das kommende iPad mini bis zu 9" erhalten, momentan sind es 7,9".Das günstige Einsteiger-Modell, welches sich zahlreichen Berichten zufolge hoher Beliebtheit erfreut, werde weiterhin seinen Platz im Sortiment behalten. Allerdings steht auch hier gegen Jahresende eine Umstellung an. Während es unwahrscheinlich ist, dass Apple das Design von iPad Air oder iPad Pro übernimmt, wolle Apple zumindest die Bauhöhe des Tablets etwas reduzieren.