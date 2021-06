14" und 16" MacBook Pro taucht bei chinesischer Regulierungsbehörde auf

Modellnummern

Kapazität der Akkus

Übereinstimmung mit geleakter Dokumentation

Präsentation am Montag?

Abschied von der Touch Bar und Rückkehr von MagSafe?

Im letzten Winter stellte Apple das MacBook Pro 13", MacBook Air und Mac mini auf eigene Prozessoren um – und demonstrierte, wie leistungsfähig und energieeffizient die Apple-eigenen CPUs und GPUs sind. Im Mai folgte auch die Umstellung beim iMac auf den Apple-M1-Chip, doch ein Nachfolger des MacBook Pro 16", iMac 27" und Mac Pro präsentierte Apple bislang nicht. Die Gerüchteküche ist sich weitgehend einig, dass Apple als nächstes die MacBook-Pro-Reihe überholen wird – und zwar mit noch leistungsfähigeren Chips und einem neuen Design. MacRumors fand in einer chinesischen Datenbank die Regulierungsfreigabe für zwei Akku-Modelle, welche perfekt zu einem neuen MacBook Pro 14" und 16" passen:In den Dokumenten tragen die neuen Geräte die Modellnummern "A2519" (14") und "A2527" (16"). In der Datenbank wurden die beiden Freigaben bereits am 30. März (14") und 14. April (16") hinterlegt – allerdings gelangten die Dokumente erst jetzt an die Öffentlichkeit. Die Anträge für die Freigaben stellte Apple nicht direkt, sondern Sunwoda Electronic – ein bekannter Zulieferer.Das aktuelle MacBook Pro 16" mit Intel-Chip verfügt über eine Akkukapazität von 8,790 mAh, während das neue Modell laut den Datenbankeinträgen mit 8,693 mAh über eine leicht geringere Kapazität verfügt. Beim MacBook Pro 14" steigt hingegen die Größe des Akkus: Statt 5,103 mAh beim 13"-Modell soll das neue MacBook Pro 14" 6,068 mAh mitbringen.Im April wurde bei Apple-Zulieferer Quanta Computer Daten entwendet – unter anderem auch Schema-Zeichnungen und die technische Dokumentation zukünftiger MacBooks. Interessanterweise decken sich die Spannungsangaben aus den gerade aufgetauchten chinesischen Regulierungsdokumenten mit den Angaben von Quanta Computer.Am kommenden Montag findet die Keynote zur diesjährigen Worldwide Developers Conference statt – und die Gerüchteküche munkelt, dass Apple die Messe auch zur Vorstellung einer neuen MacBook-Pro-Reihe nutzt. Durch die chinesische Regulierungsbehörde sind nun die Chancen auf einer Ankündigung deutlich gestiegen. Normalerweise beantragt Apple die Freigabe neuer Modelle kurz vor der Präsentation und in der Vergangenheit sind oftmals Modelle wenige Tage vor der Vorstellung ans Tageslicht gekommen.Die damals geleakten Dokumente von Quanta Computer geben Hinweise, dass die neuen MacBook-Pro-Modelle auf die mit dem 2016er MacBook Pro 15" eingeführte Touch Bar verzichten und stattdessen wieder reguläre Funktionstasten mitbringen. Auch wird in der Gerüchteküche spekuliert, dass Apple bei den neuen Modellen wieder auf MagSafe setzt – die aktuellen Modelle werden allesamt über USB-C geladen.