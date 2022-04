Bleibt die Webcam so mies? Studio Display Firmware 15.5 im ersten Test

Update macht es "anders schlecht"

Ein nicht zu lösendes Problem?

Wer sich für das vor wenigen Wochen vorgestellte Apple Studio Display entscheidet, wird mit mindestens 1749 Euro zur Kasse gebeten. Dafür erhält man aber mehr als nur ein Panel in einem Gehäuse, denn das Gerät gleicht im Inneren eher einem vollwertigen Computer. Ebenfalls mit von der Partie: Die wahrscheinlich schlechteste Webcam, welche momentan auf dem Markt erhältlich ist. Auch wenn Apple die Qualität der integrierten Kamera vollmundig lobte, so ist die Bildqualität in vielen Situationen einfach nur mies und unterbietet selbst das Ergebnis billiger Smartphones. Damit war eigentlich nicht zu rechnen, immerhin handelt es sich weitgehend um das Modul des iPhone 11 mit einer Auflösung von 12 MP.Mit der gerade erst an Entwickler verteilten "Apple Studio Display Firmware Update 15.5"-Beta will sich Apple des Problems annehmen. Inzwischen liegen auch einige Testberichte vor, deren Fazit allerdings weiterhin ernüchtert: Es sei jetzt anders schlecht, heißt es von mehreren Seiten. Ganz eindeutig nahm Apple verschiedene Anpassungen vor, denn die Farben wirken nicht mehr ganz so blass. Zudem verwendet Apple weniger starken Software-Zoom, was marginal bessere Darstellung hinsichtlich der Schärfe mit sich bringt. Nichts ändert sich hingegen an der generell mangelhaften Gesamtqualität. Noch immer sieht man verwaschene und rauschende Bilder – und selbst wenn sich in dieser Disziplin mit dem Update spürbar etwas tat, kann man mit dem Ergebnis kaum zufrieden sein.Es mehren sich daher die Stimmen, dass es sich um mehr als nur einen Software-Bug, sondern um einen generellen Designfehler handelt. Ultraweitwinkel (im Vergleich zu Weitwinkel bei den meisten Front-Kameras) samt softwareseitigem Zoomen für Center Stage ist möglicherweise schlicht zu viel des Guten – und könnte immer mit starken Kompromissen einhergehen. Das iPad mini 6 hat dieses Problem trotz "12 MP UW" nicht, allerdings ist der Abstand zum Gesicht im Alltag auch geringer und Center Stage muss weniger mit Zoom arbeiten. Das MacBook Pro 2021 bietet bei Videokonferenzen sehr viel bessere Bildqualität, weswegen das Abschneiden der neuen Webcam erst recht für Kritik sorgte. Die geringen Erfolge des bevorstehenden Firmware-Updates legen leider nahe, dass man sich mit dem Rückschritt wohl dauerhaft abfinden muss.