macOS 12.4 & iOS 15.5 Beta 3: Schneller Release-Zyklus – und erstmals Beta für das Studio Display

Vorbereitungen auf Klassik-App

Vorab-Build für das Studio Display

Die aktuell verfügbaren Betaversionen

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 12.4 Beta 3 21F5063e 26.4.2022 iOS 15.5 Beta 3 19F5062g 26.4.2022 iPadOS 15.5 Beta 3 19F5062g 26.4.2022 watchOS 8.6 Beta 3 19T5562f 26.4.2022 tvOS 15.5 Beta 3 19L5562e 26.4.2022

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich die Betaphase von macOS 12.4, iOS 15.5 sowie den weiteren Systemen nicht bis zur WWDC hinziehen, denn Apple wechselte jetzt bereits in den schnellen Releasezyklus. Zwischen Beta 1 und 2 lagen noch zwei Wochen, nun waren es hingegen nur noch sieben Tage. Wenn Apple den Takt beschleunigt, so heißt das normalerweise, sich nur noch auf Bugs zu konzentrieren – und keine größeren Änderungen mehr vorzunehmen. Schon in der zweiten Vorabversion tauchten allerdings nur noch kleinere Anpassungen auf, bei den Aktualisierungen handelt es sich weitergehend um Stabilitätsupdates. Bei der soeben erschienenen, dritten Beta sind damit keine Überraschungen mehr zu erwarten.Wenn macOS 12.4, iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6 und tvOS 15.5 für alle Nutzer erscheinen, steht bisherigen Informationen zufolge nur eine wichtige Neuerung an – die Vorstellung einer speziell auf klassische Musik ausgerichteten Version von Apple Music. Allerdings kann es durchaus sein, dass Apple auch nur die technischen Vorbereitungen trifft, um die App dann im Juni offiziell anzukündigen. Hinweise darauf gibt es zumindest haufenweise, unter anderem in Form des Strings "Open this in the new app designed for classical music".Ansonsten spielen sich die Änderungen bislang weitgehend unter der Haube ab. Warum Universal Control beispielsweise nicht mit macOS 12.3 rückwärtskompatibel ist und welche Verbesserungen es gibt, bleibt unbekannt. Für US-Nutzer relevant sind zwei neue Buttons in der Apple Wallet, um via Apple Pay direkt Geld senden oder anfordern zu können. Im Hintergrund tat sich dabei einiges, fortan ist Apple Pay Cash nämlich eine über Visa abgewickelte Dienstleistung. Ebenfalls neu: Die Umbenennung des "iTunes Pass" zu "Apple Balance" tilgt den letzten Verweis auf "iTunes" im System.Zu den normalen Vorabversionen gesellt sich diesmal noch ein weiterer Vertreter, nämlich eine als "Apple Studio Display Firmware Update 15.5" bezeichnete Beta. Das Display ist bekanntlich mit einem A13-Chip ausgestattet, als Betriebssystem kommt eine angepasste Version von iOS 15 zum Einsatz. Das Update soll sich eines vieldiskutierten Problems annehmen, nämlich der bisweilen miserablen Webcam-Qualität. Zur Installation ist es erforderlich, macOS Monterey 12.4 Beta 3 zu verwenden.Zum Abschluss wie immer der Überblick, welche Betas sich derzeit in der Downloadsektion des Entwicklerbereichs finden lassen. Das Studio Display Firmware Update 15.5 ist allerdings dort noch nicht zu sehen, das Update erfolgt über die Software-Aktualisierung unter Monterey (Beta). Wer als registrierter Entwickler am Test teilnehmen möchte, kann die folgenden Systeme laden und installieren: